Фабрегас надеется, что "Арсенал" обыграет "Челси" в финале Кубка Англии

Экс-полузащитник "Челси" и "Арсенала" Сеск Фабрегас желает победы "канониров" над "синими" в финале Кубка Англии.

Уже завтра на "Уэмбли" сойдутся две бывших команды Фабрегаса. Примечательно, что сам Сеск выигрывал Кубок Англии и с "Арсеналом" (2005), и с "Челси" (2018).



33-летний испанец надеется, что на сей раз удача улыбнется подопечным Микеля Артеты, потому что команда Фрэнка Лэмпарда хотя бы может похвастать попаданием в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.



"Кубок Англии больше нужен "Арсеналу". "Челси" выигрывает по трофею практически каждый год, так что это совсем другое дело".



"С точки зрения трофеев, "Арсенал" больше нуждается в победе. А также ради уверенности в себе и ради попадания в Европу на будущий год. "Челси" и так в Лиге Чемпионов, а у "Арсенала" нет ничего в данный момент", — сообщил Фабрегас The Telegraph.