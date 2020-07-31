Фабрегас надеется, что "Арсенал" обыграет "Челси" в финале Кубка Англии
Экс-полузащитник "Челси" и "Арсенала" Сеск Фабрегас желает победы "канониров" над "синими" в финале Кубка Англии.
Уже завтра на "Уэмбли" сойдутся две бывших команды Фабрегаса. Примечательно, что сам Сеск выигрывал Кубок Англии и с "Арсеналом" (2005), и с "Челси" (2018).
33-летний испанец надеется, что на сей раз удача улыбнется подопечным Микеля Артеты, потому что команда Фрэнка Лэмпарда хотя бы может похвастать попаданием в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.
"Кубок Англии больше нужен "Арсеналу". "Челси" выигрывает по трофею практически каждый год, так что это совсем другое дело".
"С точки зрения трофеев, "Арсенал" больше нуждается в победе. А также ради уверенности в себе и ради попадания в Европу на будущий год. "Челси" и так в Лиге Чемпионов, а у "Арсенала" нет ничего в данный момент", — сообщил Фабрегас The Telegraph.
31.07.2020 19:00
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Последние комментарии:
— Сеск Фабрегас признался, что изначально не думал, что когда-нибудь перейдёт в «Челси»:
«Я всегда считал, что всё в нашей жизни происходит не случайно, и в данном случае, теоретически, моего перехода в «Челси» не должно было быть.
Когда я сказал своему агенту, что хочу вернуться в Премьер-Лигу, я думал, что этой командой будет «Арсенал». В моих глазах, в моём сердце, я чувствовал, что вернусь в «Арсенал». Я думал именно об этом и ждал этого.
Но этого не произошло. У «Арсенала» была возможность меня вернуть, но они этого не сделали, поэтому мне пришлось искать другие варианты, и именно тогда мы встретились с Жозе. Я выслушал Жозе, потому что уважаю его. И в конце концов, мне очень понравился наш с ним разговор. Понравились его слова, он говорил про перспективы «Челси», говорил, как хочет видеть меня в своей команде. В одну секунду ты меняешь свою решение, а потом принимаешь важнейшее решение в своей карьере. И оно оказывается фантастическим.
Я вынес урок из всей этой ситуации — никогда не говори никогда. Я очень счастлив, что принял это решение».
Источник: http://fapl.ru/posts/79997/?c=1
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— Сеск Фабрегас назвал переход в «Челси» — лучшим решением в своей карьере.
«Моё сердце принадлежит обоим клубам («Челси» и «Арсеналу»). Я знаю, что это прозвучит "корректно", но у меня действительно такие чувства. Когда я был в «Арсенале», я и представить не мог, что смогу испытывать такие чувства к «Челси». Это было невозможно. Но именно этим и прекрасен футбол.
Иногда тяжело изменить мнение людей (о критике фанатов «Арсенала»). Я сделал то, что сделал. Но я отдавал всего себя(в клубе). Если люди замечали это, то я буду счастлив. Но мне неприятно и досадно, если есть люди, которые этого не чувствовали, ведь прежде всего они считают, что я мог бы добиться большего.
Но, вероятно, дело даже не в футболе. Иногда болельщики разочарованы тем, что ты выступаешь за другой топ-клуб этого города. Но фанаты - это фанаты, я прекрасно их понимаю, и восхищаюсь ими за это, они абсолютно преданы своему клубу с первого и до последнего дня.
Даже если я скажу, что являюсь самым большим фанатом «Арсенала», которым останусь до конца жизни, я не могу сказать, что теперь я абсолютно лоялен, говоря о фанатах, поскольку я перешёл в «Челси».
Когда я воспользовался этим шансом — это была моя возможность как футболиста и профессионала. Я никогда не думал, что буду так счастлив и успешен в «Челси». Не думал, что получу столько добрых слов и слов благодарности, столько любви со стороны их болельщиков. Так что теперь я одинаково поддерживаю оба клуба.
Когда я был в «Арсенале», я был невероятно влюблён в этот клуб. С самых первых дней тренировок и моего дебюта в составе «непобедимых», внутри меня что-то было, что-то, что никогда не покинет меня, потому что я, наверное, провёл там лучшие годы своей жизни.
Но оказаться в «Челси» - это то, о чём я никогда в своей жизни не пожалею, на самом деле — всё совсем наоборот. Я всегда буду говорить о «Челси» и о своём времени в «Челси» как, возможно, о лучшем решении в моей карьере».
Источник: http://fapl.ru/posts/79997/?c=1
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Фабр ты чего? Ты же Синии...
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Накончал в рот залупенсам, ну что за топарь
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И вот он уже снова топарь и лучший капитан по мнению в рот вые6анных гейгуннеров.
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8 Арсенал 38 56
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>"Кубок Англии больше нужен "Арсеналу". "Челси" выигрывать по трофею практически каждый год, так что это совсем другое дело".
Ахах
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Он просто сказал, что победа важнее для арса в связи с отсутствием еврокубков для арса, рофл)
Михайло на стиле))
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