Артета рассказал, как ему помогает Венгер

Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что регулярно общается с одним из своих предшественников в лице Арсена Венгера.

Венгер не просто является предшественником Артеты, но и в свое время тренировал Микеля, когда тот выступал за "Арсенал" в качестве игрока.



Вместе Венгер и Артета выиграли два Кубка Англии — в 2014 и 2015 годах. Как раз в финале этого соревнования "канониры" и сыграют против "Челси" в субботу.



По словам Артеты, он не спрашивал совета у Венгера перед матчем на "Уэмбли", однако Арсен регулярно дает подсказки Микелю.



"Нет, я не разговаривал с ним на этой неделе. На протяжении последних месяцев мы несколько раз общались, но не перед финалом".



"Пускай суть этих разговоров останется между нами. Замечательно, когда такой человек на твоей стороне. Он дает тебе советы, и с таким знающим и умным человеком просто приятно общаться. Когда ты знаешь, что он рядом, поддерживает нас и поддерживает меня, ты чувствуешь себя спокойнее".



"Думаю, с ним можно поговорить на любую тему в футболе. Ты просто должен учиться, должен взять блокнот и сделать некоторые заметки", — цитирует Артету ESPN.