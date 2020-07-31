Канте и Виллиан готовы к "Арсеналу"
Полузащитник Нголо Канте и вингер Виллиан решили свои проблемы со здоровьем и готовы принять участие в финале Кубка Англии против "Арсенала" в субботу.
Напомним, Канте находится вне игры с 4 июля, когда он получил травму задней поверхности бедра в победном для "синих" матче Премьер-Лиги против "Уотфорда" (3:0).
Что касается Виллиана, то он выходил в стартовом составе "Челси" на каждый матч Премьер-Лиги после коронавирусной паузы, за исключением противостояния с "Вулверхэмптоном" в последнем туре.
Однако сейчас оба игрока уже здоровы и готовы появиться на поле "Уэмбли" в субботу, если этого захочет их главный тренер Фрэнк Лэмпард.
"Да, Канте и Виллиан в заявке. Мы посмотрим, находятся ли они в достаточной форме, чтобы выйти на поле", — цитирует Лэмпарда Eveining Standard.
Добавим, что против "Арсенала" Лэмпард не сможет рассчитывать на полузащитника Рубена Лофтус-Чика, который получил ушиб на тренировке.
31.07.2020 17:00
Просмотров: 421
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вилли пусть играет а вот Канте долго отсуствовал и пусть лучше сидит в запасе чем какие нибуть нелепые обрезы и фолы возле штрафной. Жорж и Ковачич отлично смотрелись пусть будут в старте!
(ответить)
Виллиан должен слить финал и затем перейти в Арсенал. Будет ответочка за Чеха и финал ЛЕ.
(ответить)
хуже форму сложно придумать
(ответить)
Ну все. Ппц гаражным гейгомикам
(ответить)
Некоторые гейгуннеры уже начинают пятки лизать Виллиану)
Докатились
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий