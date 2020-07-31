Канте и Виллиан готовы к "Арсеналу"

Полузащитник Нголо Канте и вингер Виллиан решили свои проблемы со здоровьем и готовы принять участие в финале Кубка Англии против "Арсенала" в субботу.

Напомним, Канте находится вне игры с 4 июля, когда он получил травму задней поверхности бедра в победном для "синих" матче Премьер-Лиги против "Уотфорда" (3:0).



Что касается Виллиана, то он выходил в стартовом составе "Челси" на каждый матч Премьер-Лиги после коронавирусной паузы, за исключением противостояния с "Вулверхэмптоном" в последнем туре.



Однако сейчас оба игрока уже здоровы и готовы появиться на поле "Уэмбли" в субботу, если этого захочет их главный тренер Фрэнк Лэмпард.



"Да, Канте и Виллиан в заявке. Мы посмотрим, находятся ли они в достаточной форме, чтобы выйти на поле", — цитирует Лэмпарда Eveining Standard.



Добавим, что против "Арсенала" Лэмпард не сможет рассчитывать на полузащитника Рубена Лофтус-Чика, который получил ушиб на тренировке.