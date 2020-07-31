Канте и Виллиан готовы к "Арсеналу"

Нголо Канте и Виллиан Полузащитник Нголо Канте и вингер Виллиан решили свои проблемы со здоровьем и готовы принять участие в финале Кубка Англии против "Арсенала" в субботу.

Напомним, Канте находится вне игры с 4 июля, когда он получил травму задней поверхности бедра в победном для "синих" матче Премьер-Лиги против "Уотфорда" (3:0).

Что касается Виллиана, то он выходил в стартовом составе "Челси" на каждый матч Премьер-Лиги после коронавирусной паузы, за исключением противостояния с "Вулверхэмптоном" в последнем туре.

Однако сейчас оба игрока уже здоровы и готовы появиться на поле "Уэмбли" в субботу, если этого захочет их главный тренер Фрэнк Лэмпард.

"Да, Канте и Виллиан в заявке. Мы посмотрим, находятся ли они в достаточной форме, чтобы выйти на поле", — цитирует Лэмпарда Eveining Standard.

Добавим, что против "Арсенала" Лэмпард не сможет рассчитывать на полузащитника Рубена Лофтус-Чика, который получил ушиб на тренировке.


Метки Виллиан, Канте, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 421

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 31.07.2020 17:41 # chelsiukpro
    Вилли пусть играет а вот Канте долго отсуствовал и пусть лучше сидит в запасе чем какие нибуть нелепые обрезы и фолы возле штрафной. Жорж и Ковачич отлично смотрелись пусть будут в старте!

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  2. brown-ale 31.07.2020 17:21 # brown-ale
    Виллиан должен слить финал и затем перейти в Арсенал. Будет ответочка за Чеха и финал ЛЕ.

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  3. kler 31.07.2020 17:21 # kler
    хуже форму сложно придумать

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  4. mototroller 31.07.2020 17:15 # mototroller
    Ну все. Ппц гаражным гейгомикам

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  5. chelsea88 31.07.2020 17:09 # chelsea88
    Некоторые гейгуннеры уже начинают пятки лизать Виллиану)
    Докатились

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