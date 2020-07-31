Майк Эшли надеется, что саудиты вернутся

Управляющий директор "Ньюкасла" Ли Чарнли заявил, что владелец клуба Майк Эшли все еще надеется продать клуб инвесторам из Саудовской Аравии.

Накануне Суверенный фонд Саудовской Аравии отозвал свое предложение о покупке "Ньюкасла" за 300 миллионов фунтов, потеряв терпение из-за того, что Премьер-Лига так и не одобрила сделку за четыре месяца.



Эта новость меняет краткосрочные планы Эшли, но в долгосрочной перспективе Майк надеется на возвращение саудитов.



"Мы в курсе вчерашнего заявления. Никогда не говорили никогда, и я уверяю вас, что Майк Эшли на 100 процентов готов заключить эту сделку".



"Однако в данный момент нам стоит сосредоточить свое внимание на поддержке Стива Брюса на трансферном рынке и на нашей подготовке к новому сезону", — сообщил Чарнли Sky Sports.



Тем временем, финансист Аманда Стейвли, которая выступала посредником в переговорах между Эшли и саудитами и которая должна была получить 10-процентную долю в клубе, объяснила, почему сделка оказалась невозможна.



"Премьер-Лига хотела, чтобы директором клуба стала страна, Саудовская Аравия. Это было их целью. Они практически говорили: "Суверенный фонд не будет конечным владельцем. Мы убеждены, что клубом на самом деле будет владеть правительство, а значит страна должна стать директором". Они (саудиты) оказались в невозможной ситуации".



"Они чувствовали, что их не хотят принимать в Премьер-Лигу. Надеюсь, фанаты осознают, что происходит, потому что это гораздо сложнее, чем кажется".



"Я хочу, чтобы фанаты поняли: для страны невозможно стать директором. Премьер-Лига все так усложнила. Это была бы беспрецедентная история. Прежде еще никакая страна не становилась директором клуба. Это нелепо".



"Они говорили: "Вы же знаете, что мы не заблокируем вашу сделку, но и не одобрим, поэтому мы просто будем ждать месяц за месяцем".



"Они могли сказать нам все это заранее. Фанаты должны это знать. Потому что, если они хотят, чтобы мы вернулись, они должны обратиться к Премьер-Лиге и сказать, что это несправедливо".



"Конечно, мы виним Премьер-Лигу. Они говорили, что мы не ответили на их вопросы, хотя мы ответили. Но другие клубы тоже не хотели, чтобы сделка состоялась", — поведала Стейвли The Athletic.