"Арсеналу" предложено обменять Коутиньо с доплатой в 9 млн. фунтов

Филиппе Коутиньо "Арсеналу" может хватить всего 9 миллионов фунтов для приобретения полузащитника Филиппе Коутиньо, принадлежащего "Барселоне".

Как известно, завершающий аренду в "Баварии" Коутиньо не скрывает своего желания вернуться в Премьер-Лигу, о чем неоднократно говорил агент 28-летнего бразильца Киа Джурабчан.

По информации The Independent, Коутиньо был предложен "Арсеналу" и "Тоттенхэму", но в данный момент клуб с "Эмирейтс" выглядит наиболее вероятным направлением для Филиппе.

"Барселона" согласна отпустить Коутиньо в "Арсенал" насовсем, если получит 9 млн. фунтов плюс полузащитника Маттео Гендузи, угодившего в опалу к главному тренеру "канониров" Микелю Артете.

Приглашение такого классного игрока, как Коутиньо, может помочь "Арсеналу" сохранить Пьер-Эмерика Обамеянга, а вот вероятность того, что Дани Себальос останется в клубе, при этом снизится.


Метки Арсенал, Барселона, Гендузи, Коутиньо

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 31.07.2020 15:51 # hammersmith
    два лоха печальных. гейдузи и коутиньо. невероятно, но факт.

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  2. superperez101 31.07.2020 15:46 # superperez101
    похоже на самую крутую сделку этого окна.
    коут должен у артеты заиграть
    но на энфилде будет стабильно получать по ногам

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  3. nordway 31.07.2020 15:44 # nordway
    Пздц)) Если Арсосал от такого откажется то это будет фейл жутчайший

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  4. lfcynwa 31.07.2020 15:43 # lfcynwa
    9 лямов и Гендузи, вау. Менеджмент Барсы просто конченые, Бартомеу на след.выборах погонят ссаными тряпками.
    Если Артета захочет Коута и найдёт ему применение, бразил выйдет на свой пульский уровень - не сомневаюсь даже. Ему нужно доверие и возвращение уверенности, которую подрастерял в Барсе и едва ли смог вернуть в Баварии.

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  5. mancunia-planet 31.07.2020 15:35 # mancunia-planet
    Будет самым классным полузащем в клубе

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  6. chelsea88 31.07.2020 15:04 # chelsea88
    Е6ать пздц как он скатился.

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  7. division 31.07.2020 15:04 # division
    И будет Арс клубом сбитых летчиков аля Милан

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