"Арсеналу" предложено обменять Коутиньо с доплатой в 9 млн. фунтов
"Арсеналу" может хватить всего 9 миллионов фунтов для приобретения полузащитника Филиппе Коутиньо, принадлежащего "Барселоне".
Как известно, завершающий аренду в "Баварии" Коутиньо не скрывает своего желания вернуться в Премьер-Лигу, о чем неоднократно говорил агент 28-летнего бразильца Киа Джурабчан.
По информации The Independent, Коутиньо был предложен "Арсеналу" и "Тоттенхэму", но в данный момент клуб с "Эмирейтс" выглядит наиболее вероятным направлением для Филиппе.
"Барселона" согласна отпустить Коутиньо в "Арсенал" насовсем, если получит 9 млн. фунтов плюс полузащитника Маттео Гендузи, угодившего в опалу к главному тренеру "канониров" Микелю Артете.
Приглашение такого классного игрока, как Коутиньо, может помочь "Арсеналу" сохранить Пьер-Эмерика Обамеянга, а вот вероятность того, что Дани Себальос останется в клубе, при этом снизится.
31.07.2020 15:00
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Последние комментарии:
два лоха печальных. гейдузи и коутиньо. невероятно, но факт.
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похоже на самую крутую сделку этого окна.
коут должен у артеты заиграть
но на энфилде будет стабильно получать по ногам
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Пздц)) Если Арсосал от такого откажется то это будет фейл жутчайший
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9 лямов и Гендузи, вау. Менеджмент Барсы просто конченые, Бартомеу на след.выборах погонят ссаными тряпками.
Если Артета захочет Коута и найдёт ему применение, бразил выйдет на свой пульский уровень - не сомневаюсь даже. Ему нужно доверие и возвращение уверенности, которую подрастерял в Барсе и едва ли смог вернуть в Баварии.
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Будет самым классным полузащем в клубе
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Е6ать пздц как он скатился.
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И будет Арс клубом сбитых летчиков аля Милан
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