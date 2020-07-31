"Арсеналу" предложено обменять Коутиньо с доплатой в 9 млн. фунтов

"Арсеналу" может хватить всего 9 миллионов фунтов для приобретения полузащитника Филиппе Коутиньо, принадлежащего "Барселоне".

Как известно, завершающий аренду в "Баварии" Коутиньо не скрывает своего желания вернуться в Премьер-Лигу, о чем неоднократно говорил агент 28-летнего бразильца Киа Джурабчан.



По информации The Independent, Коутиньо был предложен "Арсеналу" и "Тоттенхэму", но в данный момент клуб с "Эмирейтс" выглядит наиболее вероятным направлением для Филиппе.



"Барселона" согласна отпустить Коутиньо в "Арсенал" насовсем, если получит 9 млн. фунтов плюс полузащитника Маттео Гендузи, угодившего в опалу к главному тренеру "канониров" Микелю Артете.



Приглашение такого классного игрока, как Коутиньо, может помочь "Арсеналу" сохранить Пьер-Эмерика Обамеянга, а вот вероятность того, что Дани Себальос останется в клубе, при этом снизится.