Артета признал, что "Арсенал" обязан выиграть Кубок Англии, чтобы сохранить Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что финал Кубка Англии имеет большое значение для нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

В субботнем матче против "Челси" на "Уэмбли" на кону для "Арсенала" будет не только престижный трофей, но и путевка в Лигу Европы, участие в которой может дополнительно принести "канонирам" около 30 миллионов фунтов.

Такого рода деньги совсем не помешали бы "Арсеналу", который пытается убедить своего капитана Обамеянга подписать новый контракт взамен истекающего в июне 2021.

"Нет, у меня нет ощущения, что это будет его последний матч за клуб".

"В конце концов это зависит от ряда факторов. Чтобы убедить игрока такого уровня остаться в клубе, требуются многие ингредиенты".

"Это будет важный день. Мне не нравится слишком много об этом разговаривать, но победа нам бы очень помогла с финансовой точки зрения, а со спортивной точки зрения мы обязаны выступать в Европе".

"Не забывайте, что у него все еще есть контракт здесь, и мы хотим сохранить его — сохранить на более продолжительное время. В данный момент он с нами, и я думаю, он должен гордиться тем, где находится", — цитирует Артету Daily Mirror.


Метки Арсенал, Артета, Кубок Англии, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 705

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 31.07.2020 13:46 # mixmaster
    Уэмбли - это не Баку

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  2. drogba11cool 31.07.2020 13:29 # drogba11cool
    Этой помойке ничего не поможет

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  3. chelsealondon 31.07.2020 13:06 # chelsealondon
    Ведь никаких шансов...

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  4. yamateh 31.07.2020 13:06 # yamateh
    Очень ответственный момент для обоих тренеров.

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