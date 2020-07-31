Артета признал, что "Арсенал" обязан выиграть Кубок Англии, чтобы сохранить Обамеянга

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что финал Кубка Англии имеет большое значение для нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

В субботнем матче против "Челси" на "Уэмбли" на кону для "Арсенала" будет не только престижный трофей, но и путевка в Лигу Европы, участие в которой может дополнительно принести "канонирам" около 30 миллионов фунтов.



Такого рода деньги совсем не помешали бы "Арсеналу", который пытается убедить своего капитана Обамеянга подписать новый контракт взамен истекающего в июне 2021.



"Нет, у меня нет ощущения, что это будет его последний матч за клуб".



"В конце концов это зависит от ряда факторов. Чтобы убедить игрока такого уровня остаться в клубе, требуются многие ингредиенты".



"Это будет важный день. Мне не нравится слишком много об этом разговаривать, но победа нам бы очень помогла с финансовой точки зрения, а со спортивной точки зрения мы обязаны выступать в Европе".



"Не забывайте, что у него все еще есть контракт здесь, и мы хотим сохранить его — сохранить на более продолжительное время. В данный момент он с нами, и я думаю, он должен гордиться тем, где находится", — цитирует Артету Daily Mirror.