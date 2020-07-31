"Ливерпуль" прощается со своим исполнительным директором

Виргил Ван Дейк и Питер Мур Питер Мур покидает должность исполнительного директора "Ливерпуля" после трех лет в мерсисайдском клубе.

Американец Мур пришел на "Энфилд" в 2017 году, прежде поработав в компаниях Sega, Reebok, Microsoft и Electronic Arts. Именно с именем Питера связан самый успешный период в новейшей истории "Ливерпуля".

Речь идет не только о спортивных успехах — при Муре "красные" выиграли Лигу Чемпионов, Премьер-Лигу, клубный Чемпионат Мира и Суперкубок Европы, — но также о коммерческих. Например, уже завтра вступает в силу роскошный спонсорский контракт клуба с Nike.

"Ливерпуль" сообщает, что Мур покинет клуб в конце августа и вернется с семьей в США. На место Питера будет повышен Билли Хоган, который сейчас трудится главным операционным директором "красных".


Метки Ливерпуль, Мур

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. gormartin 31.07.2020 12:17 # gormartin
    его просто заебала Англия жареная картошка с рыбой и Мэри Попинс

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  2. gerrard08 31.07.2020 12:02 # gerrard08
    Очень хуевая новость. Он, Клопп и Эдвардс это 3 гения лфк.

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