"Ливерпуль" прощается со своим исполнительным директором

Питер Мур покидает должность исполнительного директора "Ливерпуля" после трех лет в мерсисайдском клубе.

Американец Мур пришел на "Энфилд" в 2017 году, прежде поработав в компаниях Sega, Reebok, Microsoft и Electronic Arts. Именно с именем Питера связан самый успешный период в новейшей истории "Ливерпуля".



Речь идет не только о спортивных успехах — при Муре "красные" выиграли Лигу Чемпионов, Премьер-Лигу, клубный Чемпионат Мира и Суперкубок Европы, — но также о коммерческих. Например, уже завтра вступает в силу роскошный спонсорский контракт клуба с Nike.



"Ливерпуль" сообщает, что Мур покинет клуб в конце августа и вернется с семьей в США. На место Питера будет повышен Билли Хоган, который сейчас трудится главным операционным директором "красных".