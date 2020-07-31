"Боруссия" будет рада, если Санчо останется

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что его клуб с радостью оставит вингера Джейдона Санчо у себя, если сделка с "Манчестер Юнайтед" окажется невозможна.

Согласно слухам, "Юнайтед" значительно продвинулся в переговорах с коллегами из Дортмунда по трансферу Санчо, но огромная стоимость Джейдона угрожает сделке.



В данный момент "Юнайтед" — единственный клуб, который пытается купить Санчо, однако "Боруссия" не расстроится, если в итоге Санчо никуда не уйдет.



"Джейдон — выдающийся футболист со способностями, которых я никогда не видел прежде в этом возрасте. Думаю, он один из лучших игроков всех времен в этом возрасте".



"Я буду рад, если он будет выступать за нас в предстоящем сезоне. В этом состоит наша позиция на данный момент".



"В первую очередь мы должны придерживаться фактов, а факты гласят, что у нас все еще есть с ним контракт до 2022 года", — цитирует Цорка Goal.