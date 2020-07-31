Де Хеа получил от МЮ 3.2 млн. фунтов, сверх зарплаты

Давид Де Хеа В дополнение к своей зарплате голкипер Давид Де Хеа получил от "Манчестер Юнайтед" еще 3.2 млн. фунтов.

Напомним, в сентябре прошлого года Де Хеа стал самым высокооплачиваемым голкипером мира, заключив новый контракт с зарплатой в 375 тысяч фунтов.

Покончив со спекуляциями насчет своего будущего, Давид не смог в полной мере сосредоточиться на своей игре, к которой уже тогда существовали большие вопросы.

По ходу этого сезона 29-летний испанец совершил несколько грубых ошибок, одна из которых обернулась вылетом "красных дьяволов" с полуфинальной стадии Кубка Англии.

Однако в реальности переставший оправдывать ожидания голкипер обходится "Юнайтед" гораздо дороже, чем просто 375 тысяч фунтов в неделю.

Как сообщает The Sun со ссылкой на бухгалтерскую отчетность Bedamarse Limited, принадлежащей Де Хеа компании, в 2019 году Де Хеа получил от "Юнайтед" за использование своего образа 3.2 млн. фунтов, с которых должен заплатить налог в 703,448 фунтов.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. gio 31.07.2020 10:08 # gio
    ипать Ослы, От него они не избавятся никак, Хендерсон сваливай

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  2. gio 31.07.2020 10:08 # gio
    это что получается он получает 375 000+61370=436370 фунтов в неделю?

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