Де Хеа получил от МЮ 3.2 млн. фунтов, сверх зарплаты

В дополнение к своей зарплате голкипер Давид Де Хеа получил от "Манчестер Юнайтед" еще 3.2 млн. фунтов.

Напомним, в сентябре прошлого года Де Хеа стал самым высокооплачиваемым голкипером мира, заключив новый контракт с зарплатой в 375 тысяч фунтов.



Покончив со спекуляциями насчет своего будущего, Давид не смог в полной мере сосредоточиться на своей игре, к которой уже тогда существовали большие вопросы.



По ходу этого сезона 29-летний испанец совершил несколько грубых ошибок, одна из которых обернулась вылетом "красных дьяволов" с полуфинальной стадии Кубка Англии.



Однако в реальности переставший оправдывать ожидания голкипер обходится "Юнайтед" гораздо дороже, чем просто 375 тысяч фунтов в неделю.



Как сообщает The Sun со ссылкой на бухгалтерскую отчетность Bedamarse Limited, принадлежащей Де Хеа компании, в 2019 году Де Хеа получил от "Юнайтед" за использование своего образа 3.2 млн. фунтов, с которых должен заплатить налог в 703,448 фунтов.