Грант: "Абрамович сослал бы меня в Сибирь за четвертое место"

Бывший главный тренер "Челси" Аврам Грант считает, что этот сезон — единственный, когда владелец клуба Роман Абрамович может посчитать четвертое место в Премьер-Лиге хорошим результатом.

Прошлым летом "Челси" доверился своей легенде Фрэнку Лэмпарду, тренерский опыт которого на тот момент был ограничен одним сезоном в Чемпионшипе. Вдобавок "синие" продали своего лучшего игрока в лице Эдена Азара и не могли покупать новых из-за трансферного запрета ФИФА.



Учитывая все эти обстоятельства, Грант может положительно оценить выступление команды Лэмпарда в сезоне 2019/20. Однако Аврам предупреждает Фрэнка, что Абрамович — чрезвычайно требовательный владелец.



"Думаю, это хороший сезон, особенно если учесть, как он начинался, без возможности покупать игроков".



"Если мы говорим о требованиях Романа Абрамовича, то он, наверное, сослал бы меня в Сибирь, если бы я сказал, что четвертое место будет хорошим результатом для него. Однако, учитывая ситуацию, это правда хороший результат. Думаю, это большое достижение для Фрэнка".



"Это его первый год в Премьер-Лиге в качестве тренера. Конечно, он был очень опытным игроком, но нельзя сравнивать игрока с тренером. Думаю, он очень хорошо руководит командой".



"У них много молодых игроков, и он знал, как использовать их. Он знал, когда нужно дать им отдохнуть, а когда подгонять вперед. Это хорошая база на будущее, и я очень им доволен", — сообщил Грант Stats Perform News.