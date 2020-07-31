"Интер" обсуждает покупку Ндомбеле

"Интер" обратился к "Тоттенхэму" насчет приобретения полузащитника Танги Ндомбеле.

Прошлым летом "Тоттенхэм" потратил рекордные для своего клуба 63 миллиона фунтов на приглашение Ндомбеле из "Лиона", однако дебютный английский сезон сложился очень непросто для Танги.



После коронавирусной паузы Ндомбеле и вовсе принял участие лишь в двух матчах Премьер-Лиги, оба раза появившись на замену, а главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо был вынужден публично опровергать слухи о конфликте с Танги.



Эта ситуация не осталась без внимания со стороны "Интера", который лишь в январе приобрел у "Тоттенхэма" полузащитника Кристиана Эриксена.



Как сообщает The Guardian, "Интер" инициировал переговоры о покупке Ндомбеле после того, как "шпоры" дали понять, что готовы отпустить 23-летнего француза за 50 млн. евро (45 млн. фунтов).



Впрочем, "Интер" считает цену в 45 млн. фунтов завышенной и может рассмотреть вариант с обменом Ндомбеле на своего защитника Милана Шкриниара, в котором Моуриньо видит подходящую замену для покинувшего клуб Яна Вертонгена.