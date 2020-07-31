"Тоттенхэм" пытался арендовать Дзюбу в январе

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что в январе хотел перейти в "Тоттенхэм", но его не отпустили из Санкт-Петербурга.

В первый же день 2020 года "Тоттенхэм" потерял с тяжелой травмой Харри Кейна. Весь январь главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо бороздил трансферный рынок в поисках нападающего.



В то время внимание Моуриньо привлек Дзюба. "Тоттенхэм" надеялся для начала взять 31-летнего россиянина в аренду до конца сезона, однако шедший к титулу "Зенит" не захотел отпускать ключевого игрока.



Зимой мне позвонили из "Тоттенхэм Хотспур". Было очень заманчивое предложение аренды до лета, на три-четыре месяца. Мне оно показалось привлекательным. Почему не попробовать? Кейн сломался, и это действительно был шанс. Но мне культурно сказали, что это невозможно. "Сфокусируйся на "Зените", — услышал я".



Что-то такое грустное в душе проскочило: все-таки это АПЛ, "Тоттенхэм", такой шанс. Если бы что-то не получилось, вернулся бы со спокойной душой через четыре месяца. А вдруг пошло бы? Мог подписать уже полноценный контракт с тем же "Тоттенхэмом". Или кто-то другой мог заинтересоваться".



"Но что гадать? Как случилось, так случилось. Я спросил, в ответ услышал "нет". Но я понимаю руководство "Зенита". Все-таки у нас на носу было чемпионство, кубок. Я за это время взял еще два трофея, так что жалеть не стоит. Я не тот человек, который жалеет", — сообщил Дзюба "Чемпионату".