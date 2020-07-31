"Интер" уверен в приобретении Санчеса

"Интер" уверен, что сможет выкупить нападающего Алексиса Санчеса у "Манчестер Юнайтед" этим летом.

Санчес вернулся в отличной форме после карантина, поучаствовав в 10 голах и этим убедив главного тренера "Интера" Антонио Конте в том, что заслуживает остаться на "Сан-Сиро" после истечения своей аренды.



Как сообщает Manchester Evening News, к настоящему моменту "Интер" значительно продвинулся в переговорах с "Юнайтед" о постоянном трансфере 31-летнего чилийца.



Несмотря на то, что прежде наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер говорил о готовности принять Алексиса обратно, на "Олд Траффорд" более чем заинтересованы в расставании с экс-игроком "Арсенала".



Продав Санчеса, чей контракт действителен еще два года, "Юнайтед" облегчит свою зарплатную ведомость и заодно освободит место для приглашения Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".