"Фулхэм" и "Брентфорд" разыграют третью путевку в Премьер-Лигу

Фулхэм Соперником "Брентфорда" по финалу плей-офф Чемпионшипа стал "Фулхэм", выстоявший против "Кардиффа".

Выиграв первую полуфинальную встречу на выезде со счетом 0:2, "дачники" обнаружили, что "Кардифф" ничуть не надломлен.

В ответном матче "ласточки" одержали победу 1:2, остановившись в одном голе от того, чтобы перевести игру в экстра-таймы.

Таким образом, "Фулхэм" отпраздновал победу по сумме двух матчей со счетом 3:2 и теперь разыграет путевку в Премьер-Лигу в противостоянии с "Брентфордом" на "Уэмбли" 4 августа.


Метки Кардифф, Фулхэм, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2020 23:45

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Последние комментарии:




  1. wolfsmensch 31.07.2020 01:10 # wolfsmensch
    классная пара финалистов, прекрасно, что отцепили валлийцев

    (ответить)

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