"Фулхэм" и "Брентфорд" разыграют третью путевку в Премьер-Лигу
Соперником "Брентфорда" по финалу плей-офф Чемпионшипа стал "Фулхэм", выстоявший против "Кардиффа".
Выиграв первую полуфинальную встречу на выезде со счетом 0:2, "дачники" обнаружили, что "Кардифф" ничуть не надломлен.
В ответном матче "ласточки" одержали победу 1:2, остановившись в одном голе от того, чтобы перевести игру в экстра-таймы.
Таким образом, "Фулхэм" отпраздновал победу по сумме двух матчей со счетом 3:2 и теперь разыграет путевку в Премьер-Лигу в противостоянии с "Брентфордом" на "Уэмбли" 4 августа.
30.07.2020 23:45
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классная пара финалистов, прекрасно, что отцепили валлийцев
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