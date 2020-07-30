"Фулхэм" и "Брентфорд" разыграют третью путевку в Премьер-Лигу

Соперником "Брентфорда" по финалу плей-офф Чемпионшипа стал "Фулхэм", выстоявший против "Кардиффа".

Выиграв первую полуфинальную встречу на выезде со счетом 0:2, "дачники" обнаружили, что "Кардифф" ничуть не надломлен.



В ответном матче "ласточки" одержали победу 1:2, остановившись в одном голе от того, чтобы перевести игру в экстра-таймы.



Таким образом, "Фулхэм" отпраздновал победу по сумме двух матчей со счетом 3:2 и теперь разыграет путевку в Премьер-Лигу в противостоянии с "Брентфордом" на "Уэмбли" 4 августа.