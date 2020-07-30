Каррагер не понимает, как "Сити" будет использовать Аке

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер поставил под вопрос целесообразность трансфера защитника "Борнмута" Натана Аке в "Манчестер Сити".

Ранее в четверг стало известно, что "Борнмут" принял предложение "Сити" о покупке Аке общей стоимостью в 41 миллион фунтов.



Однако Каррагер вспоминает, что Аке — левша, как и лучший защитник "горожан" в лице Эмерика Лапорта. Джейми сомневается, что эти двое смогут играть вместе.



"Мне нравится Натан Аке, и я думаю, он подойдет "Манчестер Сити", но Лапорту гарантировано место в стартовом составе, и как тогда они собираются играть с двумя левоногими центральными защитниками?"



"Я знаю, что два правоногих игрока могут играть вместе, но мне всегда казалось, что наоборот это не работает! Либо он будет левым защитником, либо они будут играть в три защитника".



"Склонен ли Лапорт к травмам, или ему просто не повезло в этом сезоне? Это разные вещи. Когда Лапорт здоров, он играет! Мне просто интересно посмотреть, куда Пеп поставит Аке при здоровом Лапорте! — написал Каррагер в твиттере.