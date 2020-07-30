Виллиан получил предложения от "Челси", "Барселоны" и "Интер Майами"

Виллиан "Челси", "Барселона" и "Интер Майами" сделали свои предложения вингеру Виллиану.

Действующий контракт Виллиана с "Челси" истекает в конце этого сезона. 31-летний бразилец готов остаться на "Стэмфорд Бридж", если получит новую сделку на три года, однако клуб предлагает ему только на два.

Зато, как утверждает Sky Sports, контракт желаемого срока Виллиану предложила "Барселона", которая в прошлом неоднократно интересовалась 31-летним бразильцем.

Самое же роскошное предложение — и сразу на три с половиной года — Виллиану сделал новичок МЛС "Интер Майами", совладельцем которого является бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм.

Ожидается, что Виллиан определится со своим будущим после финала Кубка Англии против "Арсенала" в ближайшую субботу. Кстати, "Арсенал" тоже интересуется опытным вингером и все еще может вступить в борьбу за доступного свободным агентом игрока.


Метки Барселона, Виллиан, Интер Майами, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 860

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Последние комментарии:




  1. jokerz 30.07.2020 23:00 # jokerz
    Синяя помойка настолько бизнес кар, что покупает своих же игроков) ору

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  2. chelsiukpro 30.07.2020 22:12 # chelsiukpro
    Америкосам если только но и Барсе можно отдать! Хотя мог бы попылить еще за Синих. Работяга...

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