Виллиан получил предложения от "Челси", "Барселоны" и "Интер Майами"

"Челси", "Барселона" и "Интер Майами" сделали свои предложения вингеру Виллиану.

Действующий контракт Виллиана с "Челси" истекает в конце этого сезона. 31-летний бразилец готов остаться на "Стэмфорд Бридж", если получит новую сделку на три года, однако клуб предлагает ему только на два.



Зато, как утверждает Sky Sports, контракт желаемого срока Виллиану предложила "Барселона", которая в прошлом неоднократно интересовалась 31-летним бразильцем.



Самое же роскошное предложение — и сразу на три с половиной года — Виллиану сделал новичок МЛС "Интер Майами", совладельцем которого является бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм.



Ожидается, что Виллиан определится со своим будущим после финала Кубка Англии против "Арсенала" в ближайшую субботу. Кстати, "Арсенал" тоже интересуется опытным вингером и все еще может вступить в борьбу за доступного свободным агентом игрока.