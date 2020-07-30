Der Spiegel: "Сити" солгал в CAS"

Немецкий журнал Der Spiegel утверждает, что обладает доказательствами лжи "Манчестер Сити" в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, именно после серии публикаций Der Spiegel, получившего в свое распоряжение взломанную переписку "Сити" по электронной почте, УЕФА начал расследование в отношении английского клуба насчет нарушений правил финансового фейр-плей.



УЕФА сурово наказал "Сити", отстранив от еврокубков на два сезона и оштрафовав на 25 миллионов фунтов, однако CAS удовлетворил апелляцию "горожан" и обязал организацию Александера Чеферина снять санкции.



Казалось бы, в этой истории была поставлена точка. Однако сегодня Der Spiegel сообщил, что обладает новыми свидетельствами вины клуба с "Этихад".



Немецкий журнал уверен, что "Сити" солгал во время рассмотрения своей апелляции в Лозанне, и до сих пор не опубликованные электронные письма из взломанного массива данных это подтверждают.



По всей видимости от Der Spiegel стоит ждать новых скандальных публикаций, а Сити" в свою очередь выпустил официальное заявление и назвал это "циничной попыткой публично оспорить дело, которое было тщательно рассмотрено судом".