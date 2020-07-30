Der Spiegel: "Сити" солгал в CAS"
Немецкий журнал Der Spiegel утверждает, что обладает доказательствами лжи "Манчестер Сити" в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Напомним, именно после серии публикаций Der Spiegel, получившего в свое распоряжение взломанную переписку "Сити" по электронной почте, УЕФА начал расследование в отношении английского клуба насчет нарушений правил финансового фейр-плей.
УЕФА сурово наказал "Сити", отстранив от еврокубков на два сезона и оштрафовав на 25 миллионов фунтов, однако CAS удовлетворил апелляцию "горожан" и обязал организацию Александера Чеферина снять санкции.
Казалось бы, в этой истории была поставлена точка. Однако сегодня Der Spiegel сообщил, что обладает новыми свидетельствами вины клуба с "Этихад".
Немецкий журнал уверен, что "Сити" солгал во время рассмотрения своей апелляции в Лозанне, и до сих пор не опубликованные электронные письма из взломанного массива данных это подтверждают.
По всей видимости от Der Spiegel стоит ждать новых скандальных публикаций, а Сити" в свою очередь выпустил официальное заявление и назвал это "циничной попыткой публично оспорить дело, которое было тщательно рассмотрено судом".
30.07.2020 21:00
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Ну по правде такой клуб все равно нужен. Надо же над кем-то глумиться.
Богатый такой неудачник, которого никто не любит. Ему все покупают и покупают, самое дорогое, и даже учителя нашли лысого.
А они все равно не топклуб. Просто клубишко.
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Эти лошпеты так и не выиграют лч.
Лысый окончательно погорит.
Вообще я считаю клуб без лиги чемпионов не топ клуб, а просто футбольный.
Но этот ещё и голубой.
Ахазаха
(ответить)
Вы говорите: Ман Сити!
Мы отвечаем: Гавно!
Вы говорите: Ман Сити!
Мы отвечаем: Гавно!
Вы говорите: Ман Сити!
Мы отвечаем: Гавно!
(ответить)
Председатель судей CAS был рекомендован Манчестер Сити.
Как выяснилось, двое из трех судей имеют определенный конфликт интересов в данной ситуации. Председателя комитета должен был назначить CAS, однако английская пресса утверждает, что португальский адвокат Руй Ботика Сантос был рекомендован самим "Манчестер Сити".
Второй член комиссии Ульрих Хаас был назначен УЕФА, а третьий участник мог быть выбран "Манчестер Сити". Им стал Эндрю Макдугалл. Как сообщает Guardian, Макдугалл занимал руководящую должность в юридической фирме в Абу-Даби с 2016 по 2018 год. Эта компания обслуживает авиакомпанию Etihad Airways и телекоммуникатора Etisalat, которые являются спонсорами "Манчестер Сити".
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как же у всех горит от великих
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Еб*ть МС, еб*ть!
Оле, Ола, МС- кусок гавна, ни традиций, ни фанатов, голубиная х*йня!
Шейха Мансура перееб*ла Красная Фура!
На колени упала лунная шкура,
Есть в этом мире история Лиги,
Где нет места еб*ной хуиге!
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Все грязные дела прикрывают под спонсорством этихад . Стадион этихад лого этихад и тренировочня база этихад .
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~ K P A C U B O ~
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Ясное дело, что этой е6аной голубой хуйне без истории самое место гнить у параши, как и 1.5 фонадам, что срут на этом саете.
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Портовые хуесосы, фас)))
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Der Spiegel тоже хочет чемодан денег, как и CAS. Семью то надо на что то кормить...
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