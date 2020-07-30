Кепа смирился с тем, что больше не сыграет за "Челси"
Голкипер Кепа Аррисабалага смирился с тем, что на его карьере в "Челси" поставлен крест.
Терпение главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда окончательно лопнуло, когда на прошлой неделе "синие" потерпели поражение от "Ливерпуля" со счетом 5:3.
В результате на матч заключительного тура Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в минувший уикенд Лэмпард снарядил на ворота 38-летнего Вилли Кабальеро.
Как утверждает The Sun, Кабальеро сохранит место в стартовом составе и на финал Кубка Англии против "Арсенала" в ближайшую субботу. В то же время Аррисабалага понимает, что тот роковой выезд на "Энфилд" так и останется его последним матчем за "Челси".
Лэмпард решительно настроен избавиться от Кепы и приобрести нового первого номера этим летом. 25-летний испанец чувствует себя козлом отпущения и готовится покинуть "Стэмфорд Бридж", несмотря на то, что его контракт действителен до 2025 года.
30.07.2020 20:00
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Последние комментарии:
челсеи терь без вратаря будут что ли))
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Кепа следующий коач ливерпуя
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Разумное решение, будет легче сосредоточиться на тренерской карьере.
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