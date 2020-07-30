Кепа смирился с тем, что больше не сыграет за "Челси"

Кепа Аррисабалага Голкипер Кепа Аррисабалага смирился с тем, что на его карьере в "Челси" поставлен крест.

Терпение главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда окончательно лопнуло, когда на прошлой неделе "синие" потерпели поражение от "Ливерпуля" со счетом 5:3.

В результате на матч заключительного тура Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в минувший уикенд Лэмпард снарядил на ворота 38-летнего Вилли Кабальеро.

Как утверждает The Sun, Кабальеро сохранит место в стартовом составе и на финал Кубка Англии против "Арсенала" в ближайшую субботу. В то же время Аррисабалага понимает, что тот роковой выезд на "Энфилд" так и останется его последним матчем за "Челси".

Лэмпард решительно настроен избавиться от Кепы и приобрести нового первого номера этим летом. 25-летний испанец чувствует себя козлом отпущения и готовится покинуть "Стэмфорд Бридж", несмотря на то, что его контракт действителен до 2025 года.


Метки Аррисабалага, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 523

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scauzer11 30.07.2020 20:09 # scauzer11
    челсеи терь без вратаря будут что ли))

    (ответить)

  2. bushido 30.07.2020 20:05 # bushido
    Кепа следующий коач ливерпуя

    (ответить)

  3. m-ballack 30.07.2020 20:02 # m-ballack
    Разумное решение, будет легче сосредоточиться на тренерской карьере.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Parimatch


Поиск: