"Юнайтед" согласовал базовую компенсацию за Санчо

"Манчестер Юнайтед" согласовал базовую компенсацию за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

До недавнего момента существовали опасения, что переход Санчо в "Юнайтед" может сорваться из-за завышенных запросов "Боруссии" в условиях глобального кризиса.



Однако, судя по всему, в Дортмунде решили проявить благоразумие и пойти на определенные уступки, о чем сообщает The Independent. Клуб Бундеслиги не просто выразил готовность продать Санчо, но и теперь ожидает этой продажи.



По информации издания, переговоры по трансферу Джейдона ведутся через посредников, без официального контакта между клубами, однако основные положения сделки уже намечены.



"Боруссия" согласилась, что сразу получит за Санчо 60 миллионов фунтов, а за счет различных бонусов сумма может вырасти до 100 млн.



В данный момент стороны обсуждают размеры этих бонусов и условия, при соблюдении которых бонусы будут активированы, и есть все шансы, что к 10 августа, когда "Боруссия" приступает к предсезонной подготовке, 20-летний англичанин уже присоединится к "красным дьяволам".