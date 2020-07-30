"Юнайтед" согласовал базовую компенсацию за Санчо

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" согласовал базовую компенсацию за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

До недавнего момента существовали опасения, что переход Санчо в "Юнайтед" может сорваться из-за завышенных запросов "Боруссии" в условиях глобального кризиса.

Однако, судя по всему, в Дортмунде решили проявить благоразумие и пойти на определенные уступки, о чем сообщает The Independent. Клуб Бундеслиги не просто выразил готовность продать Санчо, но и теперь ожидает этой продажи.

По информации издания, переговоры по трансферу Джейдона ведутся через посредников, без официального контакта между клубами, однако основные положения сделки уже намечены.

"Боруссия" согласилась, что сразу получит за Санчо 60 миллионов фунтов, а за счет различных бонусов сумма может вырасти до 100 млн.

В данный момент стороны обсуждают размеры этих бонусов и условия, при соблюдении которых бонусы будут активированы, и есть все шансы, что к 10 августа, когда "Боруссия" приступает к предсезонной подготовке, 20-летний англичанин уже присоединится к "красным дьяволам".


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. ataman 30.07.2020 20:14 # ataman
    А че можно за 61 млн перехватить его вместо Хаверца)

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  2. xah 30.07.2020 19:37 # xah
    27.07.2020 17:59 # удалить
    xah

    С Санчо уже контракт подписали заранее. Осталось договорится насчет цены.

    Прогнозирую 60 млн. фунтов +

    Источник: http://fapl.ru/posts/79923/?c=1#c7171283

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  3. imf-tau 30.07.2020 19:21 # imf-tau
    Ну если 60 сейчас то это, наверное, даже не плохая сделка.

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  4. slavik92 30.07.2020 19:19 # slavik92
    Лол, оформят дешевле, чем челси пытается харвеца подписать.

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  5. mancunia-planet 30.07.2020 19:16 # mancunia-planet
    Прекрасно

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  6. ilovemanutd 30.07.2020 19:14 # ilovemanutd
    Это тот тип футболиста, который через 2 года захочет в Реал или Барселону. Тот же Грилиш, вроде как, хочет играть за МЮ.

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