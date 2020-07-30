Сделка по приобретению "Ньюкасла" саудитами сорвалась

Суверенный фонд Саудовской Аравии отозвал свое предложение о покупке "Ньюкасла".

Арабские инвесторы, за которыми стоит наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, договорились о покупке "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов еще в апреле.



Все это время сделка находилась на одобрении у Премьер-Лиги, которая должна была проверить чистоту и надежность потенциального покупателя.



Этот процесс изрядно затянулся. Премьер-Лига медлила с решением, взвешивая в том числе экономические и репутационные риски, учитывая противоречивую личность Бин Салмана.



В конце концов у саудитов лопнуло терпение, и они отозвали свое предложение, сообщает BBC. Теперь Эшли может свободно вести переговоры с другими заинтересованными инвесторами.