Сделка по приобретению "Ньюкасла" саудитами сорвалась
Суверенный фонд Саудовской Аравии отозвал свое предложение о покупке "Ньюкасла".
Арабские инвесторы, за которыми стоит наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, договорились о покупке "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов еще в апреле.
Все это время сделка находилась на одобрении у Премьер-Лиги, которая должна была проверить чистоту и надежность потенциального покупателя.
Этот процесс изрядно затянулся. Премьер-Лига медлила с решением, взвешивая в том числе экономические и репутационные риски, учитывая противоречивую личность Бин Салмана.
В конце концов у саудитов лопнуло терпение, и они отозвали свое предложение, сообщает BBC. Теперь Эшли может свободно вести переговоры с другими заинтересованными инвесторами.
30.07.2020 18:00
Просмотров: 978
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Тут дело в противоречивой личности, так-то хотелось бы, чтобы в НЮ пришел толковый функционер. Чем больше инвестиций в футбол, тем лучше.
(ответить)
Не плохо катарцы поднасрали саудитам)
доставляет как такое маленькое государство, настолько грамотно ведет дела)
(ответить)
Где была эта настойчивость Премьер Лиги, когда Ромка вкладывал ворованные у народа деньги, в результате которых образовался лондонский футбольный клуб «Щленще» в 2003?
(ответить)
Ну и зашибись. Еще бы шити забрать у арабов. Вонючие нефтебаксы портят всю игру.
(ответить)
Го в дордмунт
(ответить)
Печаль! Теперь толстяк спихнет клуб жидомассонам.
(ответить)
Аманда лежать + сосать!
(ответить)
В дело уже вступил Хенри Морисс, американский ТВ магнат уже предложивший 350 млн.
Он вдохновлённ успехом соотечественника с Ливерпулем и хотя является фанатом Тотенхэма, хочет повторить путь Хенри. Удачи Морису.
П.С. Обладает минимум 7млрд долларов.
(ответить)
Го в мю
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий