Сделка по приобретению "Ньюкасла" саудитами сорвалась

Мухаммед бин Салман Суверенный фонд Саудовской Аравии отозвал свое предложение о покупке "Ньюкасла".

Арабские инвесторы, за которыми стоит наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, договорились о покупке "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов еще в апреле.

Все это время сделка находилась на одобрении у Премьер-Лиги, которая должна была проверить чистоту и надежность потенциального покупателя.

Этот процесс изрядно затянулся. Премьер-Лига медлила с решением, взвешивая в том числе экономические и репутационные риски, учитывая противоречивую личность Бин Салмана.

В конце концов у саудитов лопнуло терпение, и они отозвали свое предложение, сообщает BBC. Теперь Эшли может свободно вести переговоры с другими заинтересованными инвесторами.


Метки бин Салман, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. trent 30.07.2020 18:39 # trent
    Тут дело в противоречивой личности, так-то хотелось бы, чтобы в НЮ пришел толковый функционер. Чем больше инвестиций в футбол, тем лучше.

    (ответить)

  2. gerrard08 30.07.2020 18:28 # gerrard08
    Не плохо катарцы поднасрали саудитам)
    доставляет как такое маленькое государство, настолько грамотно ведет дела)

    (ответить)

  3. stevens 30.07.2020 18:27 # stevens
    Где была эта настойчивость Премьер Лиги, когда Ромка вкладывал ворованные у народа деньги, в результате которых образовался лондонский футбольный клуб «Щленще» в 2003?

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  4. scouser2005 30.07.2020 18:27 # scouser2005
    Ну и зашибись. Еще бы шити забрать у арабов. Вонючие нефтебаксы портят всю игру.

    (ответить)

  5. chr1s8rown 30.07.2020 18:26 # chr1s8rown
    Го в дордмунт

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  6. brown-ale 30.07.2020 18:17 # brown-ale
    Печаль! Теперь толстяк спихнет клуб жидомассонам.

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  7. largo-winch 30.07.2020 18:12 # largo-winch
    Аманда лежать + сосать!

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  8. shearer1 30.07.2020 18:09 # shearer1
    В дело уже вступил Хенри Морисс, американский ТВ магнат уже предложивший 350 млн.
    Он вдохновлённ успехом соотечественника с Ливерпулем и хотя является фанатом Тотенхэма, хочет повторить путь Хенри. Удачи Морису.
    П.С. Обладает минимум 7млрд долларов.

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  9. januzaj00 30.07.2020 18:08 # januzaj00
    Го в мю

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