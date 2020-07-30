"Байер" не отпустит Хаверца, пока выступает в Лиге Европы

Кай Хаверц Спортивный директор "Байера" Руди Феллер заявил, что атакующий полузащитник Кай Хаверц не покинет клуб раньше окончания сезона.

На днях стало известно, что Хаверц вернулся из отпуска и приступил к тренировкам с "Байером" в преддверии возобновления плей-офф Лиги Европы, но надеется стать игроком "Челси" до матча леверкузенцев против "Рейнджерс" на следующей неделе.

Однако просьба 21-летнего игрока сборной Германии не была удовлетворена. Каю придется задержаться в Леверкузене, возможно, до 21 августа, если "Байер" пройдет весь путь в Лиге Европы до конца.

"Это высечено в камне. Наша позиция неизменна", — сообщил Феллер Kicker.

Также босс "Байера" заявил, что "Челси" должен будет заплатить полную стоимость Хаверца и не получит "корона-бонус" в связи с пандемией COVID-19.


Метки Байер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 942

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Последние комментарии:




  1. liverfun 30.07.2020 17:49 # liverfun
    история с белотти 1 в 1, там тоже пацан в среднем чемпе провел неплохой сезон, и сразу же владельцы запросили 100млн, правда таких дурачков не нашли, посмотрим найдется ли здесь кто-то

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  2. farot 30.07.2020 17:24 # farot
    вот это новость...была месяц назад

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  3. januzaj00 30.07.2020 17:22 # januzaj00
    Это как-то поможет зуме играть лучше в обороне?

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  4. m-ballack 30.07.2020 17:20 # m-ballack
    А че у него на футболке написано "Армения"? Азер чтоль?

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  5. slavik92 30.07.2020 17:12 # slavik92
    Самое время посмотреть на варианты укрепления обороны вместо него.

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  6. superperez101 30.07.2020 17:00 # superperez101
    а потом вообще перейдет в реал
    ахахаха

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