"Байер" не отпустит Хаверца, пока выступает в Лиге Европы

Спортивный директор "Байера" Руди Феллер заявил, что атакующий полузащитник Кай Хаверц не покинет клуб раньше окончания сезона.

На днях стало известно, что Хаверц вернулся из отпуска и приступил к тренировкам с "Байером" в преддверии возобновления плей-офф Лиги Европы, но надеется стать игроком "Челси" до матча леверкузенцев против "Рейнджерс" на следующей неделе.



Однако просьба 21-летнего игрока сборной Германии не была удовлетворена. Каю придется задержаться в Леверкузене, возможно, до 21 августа, если "Байер" пройдет весь путь в Лиге Европы до конца.



"Это высечено в камне. Наша позиция неизменна", — сообщил Феллер Kicker.



Также босс "Байера" заявил, что "Челси" должен будет заплатить полную стоимость Хаверца и не получит "корона-бонус" в связи с пандемией COVID-19.