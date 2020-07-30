"Байер" не отпустит Хаверца, пока выступает в Лиге Европы
Спортивный директор "Байера" Руди Феллер заявил, что атакующий полузащитник Кай Хаверц не покинет клуб раньше окончания сезона.
На днях стало известно, что Хаверц вернулся из отпуска и приступил к тренировкам с "Байером" в преддверии возобновления плей-офф Лиги Европы, но надеется стать игроком "Челси" до матча леверкузенцев против "Рейнджерс" на следующей неделе.
Однако просьба 21-летнего игрока сборной Германии не была удовлетворена. Каю придется задержаться в Леверкузене, возможно, до 21 августа, если "Байер" пройдет весь путь в Лиге Европы до конца.
"Это высечено в камне. Наша позиция неизменна", — сообщил Феллер Kicker.
Также босс "Байера" заявил, что "Челси" должен будет заплатить полную стоимость Хаверца и не получит "корона-бонус" в связи с пандемией COVID-19.
30.07.2020 17:00
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Последние комментарии:
история с белотти 1 в 1, там тоже пацан в среднем чемпе провел неплохой сезон, и сразу же владельцы запросили 100млн, правда таких дурачков не нашли, посмотрим найдется ли здесь кто-то
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вот это новость...была месяц назад
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Это как-то поможет зуме играть лучше в обороне?
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А че у него на футболке написано "Армения"? Азер чтоль?
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Самое время посмотреть на варианты укрепления обороны вместо него.
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а потом вообще перейдет в реал
ахахаха
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