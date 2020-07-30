"Ливерпуль" продлил контракт с тренером по вбросу аутов

Тренер "Ливерпуля" по вбросам аутов Томас Гроннемарк продлил контракт с мерсисайдским клубом на следующий сезон.

В недавнем прошлом Гроннемарк назвал себя "фрилансером" и говорил, что может уйти в другой клуб Премьер-Лиги — например, в "Тоттенхэм" или "Манчестер Юнайтед".



Однако чемпионы Премьер-Лиги сделали все возможное, чтобы сохранить такого ценного специалиста с узкой специализацией. Томас, держатель мирового рекорда по вбросу аута (51.33 метра), отказал ряду клубов, чтобы остаться на "Энфилде".



"Я рад и горд объявить, что подписал новый контракт с "Ливерпулем" на сезон 20/21. Я тренер-фрилансер, и в данный момент ко мне существует огромный интерес со стороны других клубов. Надеюсь в будущем помочь большему количеству команд совершать длинные, быстрые и умные вводы мяча из аута", — поведал датчанин в твиттере.