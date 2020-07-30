"Ливерпуль" продлил контракт с тренером по вбросу аутов
Тренер "Ливерпуля" по вбросам аутов Томас Гроннемарк продлил контракт с мерсисайдским клубом на следующий сезон.
В недавнем прошлом Гроннемарк назвал себя "фрилансером" и говорил, что может уйти в другой клуб Премьер-Лиги — например, в "Тоттенхэм" или "Манчестер Юнайтед".
Однако чемпионы Премьер-Лиги сделали все возможное, чтобы сохранить такого ценного специалиста с узкой специализацией. Томас, держатель мирового рекорда по вбросу аута (51.33 метра), отказал ряду клубов, чтобы остаться на "Энфилде".
"Я рад и горд объявить, что подписал новый контракт с "Ливерпулем" на сезон 20/21. Я тренер-фрилансер, и в данный момент ко мне существует огромный интерес со стороны других клубов. Надеюсь в будущем помочь большему количеству команд совершать длинные, быстрые и умные вводы мяча из аута", — поведал датчанин в твиттере.
30.07.2020 16:00
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Последние комментарии:
Так это он натренировал аутистов у портовых?
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Норм так игру Ливерки во всех компонентах подтягивает.. Ауты кстати для норм контроля доминанты тоже важный аспект
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Е6ать даже такой коуч есть. А тренер по раздаче лещей есть?
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у шпор боллбой и то ценнее этого тренера
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Ну и хорошо)
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дивидендов его деятельности я не наблюдал
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