"Ливерпуль" продлил контракт с тренером по вбросу аутов

Томас Гроннемарк Тренер "Ливерпуля" по вбросам аутов Томас Гроннемарк продлил контракт с мерсисайдским клубом на следующий сезон.

В недавнем прошлом Гроннемарк назвал себя "фрилансером" и говорил, что может уйти в другой клуб Премьер-Лиги — например, в "Тоттенхэм" или "Манчестер Юнайтед".

Однако чемпионы Премьер-Лиги сделали все возможное, чтобы сохранить такого ценного специалиста с узкой специализацией. Томас, держатель мирового рекорда по вбросу аута (51.33 метра), отказал ряду клубов, чтобы остаться на "Энфилде".

"Я рад и горд объявить, что подписал новый контракт с "Ливерпулем" на сезон 20/21. Я тренер-фрилансер, и в данный момент ко мне существует огромный интерес со стороны других клубов. Надеюсь в будущем помочь большему количеству команд совершать длинные, быстрые и умные вводы мяча из аута", — поведал датчанин в твиттере.


Метки Гроннемарк, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 588

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 30.07.2020 16:51 # fc-oil
    Так это он натренировал аутистов у портовых?

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  2. gidro-met 30.07.2020 16:50 # gidro-met
    Норм так игру Ливерки во всех компонентах подтягивает.. Ауты кстати для норм контроля доминанты тоже важный аспект

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  3. chelsea88 30.07.2020 16:29 # chelsea88
    Е6ать даже такой коуч есть. А тренер по раздаче лещей есть?

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  4. kler 30.07.2020 16:22 # kler
    у шпор боллбой и то ценнее этого тренера

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  5. liverbro 30.07.2020 16:16 # liverbro
    Ну и хорошо)

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  6. dallaslp 30.07.2020 16:09 # dallaslp
    дивидендов его деятельности я не наблюдал

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