Агент по-прежнему исключает уход Озила из "Арсенала"

Агент полузащитника Месута Озила заявил, что полное игнорирование со стороны главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты не заставит его клиента покинуть "Эмирейтс" раньше времени.

После коронавирусной паузы Озил не сыграл ни минуты за "Арсенал", внезапно угодив в опалу к Артете по не ясным до конца причинам.



Утешение для Месута в том, что у него остается еще год по роскошному контракту с зарплатой 350 тысяч фунтов в неделю, и ради таких денег 31-летний немец готов мириться с любыми невзгодами.



"Я не думаю, что в ситуации с Месутом Озилом что-либо изменится до лета 2021. У него есть контракт. Все по-прежнему. Он останется в "Арсенале".



"Что будет через год? На 90 процентов он уйдет из "Арсенала" в 2021. Может ли Месут отправиться в Азию, Америку или Турцию? Да, это возможно", — сообщил агент Эркют Согут Fanatik.