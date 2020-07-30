Предложение "Сити" о покупке Аке принято

Натан Аке Вылетевший из Премьер-Лиги "Борнмут" принял предложение "Манчестер Сити" о покупке защитника Натана Аке.

По информации BBC, "вишенки" согласились на компенсацию в 40 миллионов фунтов, а еще 1 млн. предусмотрен в виде бонусов.

Эта ситуация может вызвать реакцию "Челси", который и продал Аке в "Борнмут" в 2017 году за 20 млн. фунтов. "Синие" до сих пор сохраняют право приоритетного выкупа Натана за 40 млн. фунтов.

Впрочем, английская пресса считает вмешательство "Челси" маловероятным, потому что "синие" и так планируют крупно потратиться этим летом на Бена Чилуэлла из "Лестера" и Кая Хаверца из "Байера".

Помимо 25-летнего голландца, "Сити" также находится на пороге приобретения вингера "Валенсии" Феррана Торреса стоимостью 31.8 млн. фунтов, включая бонусы.


Метки Аке, Борнмут, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 30.07.2020 14:35 # liverfun
    Норм вариант, однозначно усилит сити

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  2. lfcynwa 30.07.2020 14:34 # lfcynwa
    > любого пенсовского заща

    пойте песни, пенси

    ну а КОРОЛИ молодцы, адекватные точечные трансферы на проблемные позиции как ЦЗ и перспективная замена уходящему в Баварку Сане . При этом они еще и продавать будут всякие камни и отаменди

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  3. griezmann 30.07.2020 14:22 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  4. alexomck 30.07.2020 14:17 # alexomck
    повторит путь Де Брейне и Салаха:)

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  5. farot 30.07.2020 14:11 # farot
    с одной стороны добротный воспитанник, но 40 он не стоит. Учитывая, что еще и за вылетевший клуб играл.

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  6. blueswin 30.07.2020 14:08 # blueswin
    Защитник уровня Зума, не лучше не хуже. А двоих таких нам не надо.

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  7. chelsiukpro 30.07.2020 14:07 # chelsiukpro
    Середняк пусть голубые берут Аке! Если бы хотели вернуть то уже зделали бы ранее... а так нечего афигительного не показывал. Да только в атаку бегал поключаясь. Потому Пепке понравился навернека ...

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