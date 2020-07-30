Предложение "Сити" о покупке Аке принято
Вылетевший из Премьер-Лиги "Борнмут" принял предложение "Манчестер Сити" о покупке защитника Натана Аке.
По информации BBC, "вишенки" согласились на компенсацию в 40 миллионов фунтов, а еще 1 млн. предусмотрен в виде бонусов.
Эта ситуация может вызвать реакцию "Челси", который и продал Аке в "Борнмут" в 2017 году за 20 млн. фунтов. "Синие" до сих пор сохраняют право приоритетного выкупа Натана за 40 млн. фунтов.
Впрочем, английская пресса считает вмешательство "Челси" маловероятным, потому что "синие" и так планируют крупно потратиться этим летом на Бена Чилуэлла из "Лестера" и Кая Хаверца из "Байера".
Помимо 25-летнего голландца, "Сити" также находится на пороге приобретения вингера "Валенсии" Феррана Торреса стоимостью 31.8 млн. фунтов, включая бонусы.
30.07.2020 14:00
Просмотров: 1582
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Норм вариант, однозначно усилит сити
(ответить)
> любого пенсовского заща
пойте песни, пенси
ну а КОРОЛИ молодцы, адекватные точечные трансферы на проблемные позиции как ЦЗ и перспективная замена уходящему в Баварку Сане . При этом они еще и продавать будут всякие камни и отаменди
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
повторит путь Де Брейне и Салаха:)
(ответить)
с одной стороны добротный воспитанник, но 40 он не стоит. Учитывая, что еще и за вылетевший клуб играл.
(ответить)
Защитник уровня Зума, не лучше не хуже. А двоих таких нам не надо.
(ответить)
Середняк пусть голубые берут Аке! Если бы хотели вернуть то уже зделали бы ранее... а так нечего афигительного не показывал. Да только в атаку бегал поключаясь. Потому Пепке понравился навернека ...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий