Предложение "Сити" о покупке Аке принято

Вылетевший из Премьер-Лиги "Борнмут" принял предложение "Манчестер Сити" о покупке защитника Натана Аке.

По информации BBC, "вишенки" согласились на компенсацию в 40 миллионов фунтов, а еще 1 млн. предусмотрен в виде бонусов.



Эта ситуация может вызвать реакцию "Челси", который и продал Аке в "Борнмут" в 2017 году за 20 млн. фунтов. "Синие" до сих пор сохраняют право приоритетного выкупа Натана за 40 млн. фунтов.



Впрочем, английская пресса считает вмешательство "Челси" маловероятным, потому что "синие" и так планируют крупно потратиться этим летом на Бена Чилуэлла из "Лестера" и Кая Хаверца из "Байера".



Помимо 25-летнего голландца, "Сити" также находится на пороге приобретения вингера "Валенсии" Феррана Торреса стоимостью 31.8 млн. фунтов, включая бонусы.