Николас: "Арсенал" находится в свободном падении шесть лет"

Бывший нападающий "Арсенала" Чарли Николас считает, что лондонский клуб находится "в свободном падении" уже шесть лет.

Сезон 2019/20 "канониры" завершили только на восьмом месте в Премьер-Лиге, а значит останутся без еврокубков, если не смогут обыграть "Челси" в финале Кубка Англии.



Николас наблюдает некоторый прогресс у "Арсенала" после назначения главным тренером Микеля Артеты, но все равно думает, что основные проблемы клуба остаются нерешенными.



"Микель Артета не виноват, что клуб находится в свободном падении и за шесть лет так ничего и не исправил".



"Они финишировали восьмыми, потому что выиграли только 14 матчей. На моей памяти они еще не выступали хуже в эру Премьер-Лиги".



"Я бы мог взять только период Артеты и поставить оценку "удовлетворительно". Но я должен оценивать сезон целиком".



"Он сделал "Арсенал" лучше. Я не слишком разбираюсь в статистике, и их статистика не блещет, но я думаю, поклонники "Арсенала" хотят видеть прогресс, и мы видим его".



"У них слишком много ничьих. Я смотрю на Пьер-Эмерика Обамеянга, который забивает отличные голы. Также хорошо себя проявили оба голкипера и Букайо Сака. Но остальные игроки из себя ничего не представляют", — сообщил Николас Sky Sports.