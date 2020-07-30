Николас: "Арсенал" находится в свободном падении шесть лет"

Микель Артета Бывший нападающий "Арсенала" Чарли Николас считает, что лондонский клуб находится "в свободном падении" уже шесть лет.

Сезон 2019/20 "канониры" завершили только на восьмом месте в Премьер-Лиге, а значит останутся без еврокубков, если не смогут обыграть "Челси" в финале Кубка Англии.

Николас наблюдает некоторый прогресс у "Арсенала" после назначения главным тренером Микеля Артеты, но все равно думает, что основные проблемы клуба остаются нерешенными.

"Микель Артета не виноват, что клуб находится в свободном падении и за шесть лет так ничего и не исправил".

"Они финишировали восьмыми, потому что выиграли только 14 матчей. На моей памяти они еще не выступали хуже в эру Премьер-Лиги".

"Я бы мог взять только период Артеты и поставить оценку "удовлетворительно". Но я должен оценивать сезон целиком".

"Он сделал "Арсенал" лучше. Я не слишком разбираюсь в статистике, и их статистика не блещет, но я думаю, поклонники "Арсенала" хотят видеть прогресс, и мы видим его".

"У них слишком много ничьих. Я смотрю на Пьер-Эмерика Обамеянга, который забивает отличные голы. Также хорошо себя проявили оба голкипера и Букайо Сака. Но остальные игроки из себя ничего не представляют", — сообщил Николас Sky Sports.


Метки Арсенал, Николас

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. bes-ter 30.07.2020 12:53 # bes-ter
    В данной ситуации, победа в Кубке нужнее Арсеналу, но Лемпсу первый трофей будет очень к месту. Предстоит очень хороший финал, трофей в первый год тренерства!

    Удачи обоим клубам!

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  2. gidro-met 30.07.2020 12:46 # gidro-met
    Артета норм! Арс по очкам как Волки и шпоры,, но так там и состав куда более крепкий. Так что все по делу. Из этих игроков только такой максимум можно было выжать.

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  3. chelsea88 30.07.2020 12:39 # chelsea88
    Это даже хорошо, скоро вылетят нахер или превратятся в безнадёжного середняка аки эвертон.

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  4. vyrentz 30.07.2020 12:38 # vyrentz
    "остальные игроки из себя ничего не представляют"

    Очень жестко, Лякасетта, Беллерина и Себальоса можно было бы и вынести за скобки.

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