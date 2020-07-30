Николас: "Арсенал" находится в свободном падении шесть лет"
Бывший нападающий "Арсенала" Чарли Николас считает, что лондонский клуб находится "в свободном падении" уже шесть лет.
Сезон 2019/20 "канониры" завершили только на восьмом месте в Премьер-Лиге, а значит останутся без еврокубков, если не смогут обыграть "Челси" в финале Кубка Англии.
Николас наблюдает некоторый прогресс у "Арсенала" после назначения главным тренером Микеля Артеты, но все равно думает, что основные проблемы клуба остаются нерешенными.
"Микель Артета не виноват, что клуб находится в свободном падении и за шесть лет так ничего и не исправил".
"Они финишировали восьмыми, потому что выиграли только 14 матчей. На моей памяти они еще не выступали хуже в эру Премьер-Лиги".
"Я бы мог взять только период Артеты и поставить оценку "удовлетворительно". Но я должен оценивать сезон целиком".
"Он сделал "Арсенал" лучше. Я не слишком разбираюсь в статистике, и их статистика не блещет, но я думаю, поклонники "Арсенала" хотят видеть прогресс, и мы видим его".
"У них слишком много ничьих. Я смотрю на Пьер-Эмерика Обамеянга, который забивает отличные голы. Также хорошо себя проявили оба голкипера и Букайо Сака. Но остальные игроки из себя ничего не представляют", — сообщил Николас Sky Sports.
30.07.2020 12:00
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Последние комментарии:
В данной ситуации, победа в Кубке нужнее Арсеналу, но Лемпсу первый трофей будет очень к месту. Предстоит очень хороший финал, трофей в первый год тренерства!
Удачи обоим клубам!
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Артета норм! Арс по очкам как Волки и шпоры,, но так там и состав куда более крепкий. Так что все по делу. Из этих игроков только такой максимум можно было выжать.
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Это даже хорошо, скоро вылетят нахер или превратятся в безнадёжного середняка аки эвертон.
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"остальные игроки из себя ничего не представляют"
Очень жестко, Лякасетта, Беллерина и Себальоса можно было бы и вынести за скобки.
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