Дзола призвал молодежь "Челси" не бояться прихода звезд
Легенда "Челси" Джанфранко Дзола призвал молодых игроков команды Фрэнка Лэмпарда не бояться прихода звезд.
Этим летом "Челси" уже укрепил свой состав Хакимом Зийешем и Тимо Вернером и, судя по всему, не собирается убирать чековую книжку в карман.
Дзола не думает, что это навредит молодежи, которую Лэмпард чутко выращивал в этом сезоне. Джанфранко исходит из собственного опыта.
"Я бы не стал тем игроком, которым стал, если бы не тренировался вместе с Диего Марадоной. Он оказал такое большое влияние на каждый аспект моей игры".
"Гарантирую вам: я был бы другим Джанфранко Дзолой, если бы не тренировался и не играл с Марадоной каждый день".
"Я не думаю, что Джон Терри стал бы тем игроком, которым мы его знаем, если бы не Марсель Десайи и Франк Лебеф в "Челси".
"Если ты будешь играть каждый матч в средней лиге, это не сделает тебя лучше. Но ты станешь лучше, если сыграешь хотя бы 10 матчей в очень конкурентоспособной лиге. Благодаря игрокам вроде меня, Серхио Агуэро, Кевина Де Брюйне и многим другим в Англии такой высокий уровень".
"Если ты хочешь в этом участвовать, ты должен быть достаточно хорош. Если ты достаточно хорош, ты сможешь становиться лучше".
"Это распространенная ошибка. Люди говорят: "Нам нужно наигрывать молодых английских парней". Конечно, но только если они хороши. Как это можно понять? Если он играют с хорошими игроками и соответствуют их уровню. Только так, потому что в Премьер-Лиге так много талантливых игроков", — цитирует Дзолу Daily Mail.
30.07.2020 11:00
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