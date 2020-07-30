"Вест Хэм" вступил в борьбу за Каллума Уилсона

"Вест Хэм" присоединился к числу клубов, заинтересованных в нападающем "Борнмута" Каллуме Уилсоне.

Восемь голов Уилсона не помогли "Борнмуту" удержаться в Премьер-Лиге, и ожидается, что теперь Каллум войдет в число звезд, с которыми "вишенки" попрощаются этим летом.



По информации Sky Sports, "Вест Хэм" собирается составить конкуренцию "Тоттенхэму" и "Ньюкаслу" в борьбе за 28-летнего англичанина, за которого "Борнмут" надеется выручить более 20 миллионов фунтов.



Альтернативой Уилсону для "Вест Хэма" является нападающий "Бордо" Джош Майя, которому главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес в свое время устроил дебют за "Сандерленд".



Ранее этим летом "Вест Хэм" уже потратился на выкуп полузащитника Томаша Соучека у "Славии". Чтобы позволить себе дополнительные приобретения, Мойесу придется сперва продать ряд игроков.