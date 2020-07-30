Будущее Обамеянга в "Арсенале" связано с Кубком Англии

Финал Кубка Англии может предопределить судьбу нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

В ближайшую субботу "канониры" завершат сезон 2019/20 матчем на "Уэмбли" против "Челси". На кону для команды Микеля Артеты стоит не только трофей, но и путевка в Лигу Европы.



Болельщики "Арсенала" опасаются, что этот финал может стать последним матчем за клуб для Обамеянга, который забил 27 голов в нынешнем сезоне, и эти опасения вполне оправданы.



У Пьер-Эмерика остается только 11 месяцев по действующему контракту, что ставит "Арсенал" в крайне затруднительное положение.



Завоевание Кубка Англии помогло бы "Арсеналу" убедить своего капитана, что клуб находится на правильном пути при Артете, а будущие доходы от участия в Лиге Европы — порядка 30 миллионов фунтов — позволили бы клубу сделать устраивающее Пьер-Эмерика предложение о продлении сотрудничества.



А вот поражение от "Челси" резко увеличит вероятность ухода 31-летнего габонца, за ситуацией которого внимательно наблюдают "Барселона" и "Интер", утверждает Daily Mirror.