Будущее Дина Хендерсона прояснится в ближайшие две недели
Будущее голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона должно стать яснее в ближайшие две недели.
За плечами у Хендерсона два блестящих сезона в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. Дин зарекомендовал себя одним из лучших голкиперов в Премьер-Лиге и начал вызываться в сборную Англии.
По информации Sky Sports, "красные дьяволы" уже несколько недель обсуждают с Хендерсоном новый роскошный контракт, с помощью которого клуб хочет наградить своего воспитанника за продемонстрированный прогресс.
Однако окончательное решение насчет будущего Хендерсона пока не принято — просто повышения зарплаты Дину мало, потому что он хочет знать, есть ли у него шансы в обозримом будущем потеснить Давида Де Хеа в качестве первого номера МЮ.
Главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер является большим поклонником таланта Хендерсона, но если ему не удастся предоставить необходимые гарантии подопечному, Дин может задуматься о разрыве отношений с родным клубом.
За ситуацией вокруг Хендерсона, который 13 раз сохранил свои ворота на замке в этом сезоне Премьер-Лиги, внимательно следит "Челси", находящийся в поисках нового первого номера.
30.07.2020 08:00
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