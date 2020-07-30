Будущее Дина Хендерсона прояснится в ближайшие две недели

Будущее голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона должно стать яснее в ближайшие две недели.

За плечами у Хендерсона два блестящих сезона в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. Дин зарекомендовал себя одним из лучших голкиперов в Премьер-Лиге и начал вызываться в сборную Англии.



По информации Sky Sports, "красные дьяволы" уже несколько недель обсуждают с Хендерсоном новый роскошный контракт, с помощью которого клуб хочет наградить своего воспитанника за продемонстрированный прогресс.



Однако окончательное решение насчет будущего Хендерсона пока не принято — просто повышения зарплаты Дину мало, потому что он хочет знать, есть ли у него шансы в обозримом будущем потеснить Давида Де Хеа в качестве первого номера МЮ.



Главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер является большим поклонником таланта Хендерсона, но если ему не удастся предоставить необходимые гарантии подопечному, Дин может задуматься о разрыве отношений с родным клубом.



За ситуацией вокруг Хендерсона, который 13 раз сохранил свои ворота на замке в этом сезоне Премьер-Лиги, внимательно следит "Челси", находящийся в поисках нового первого номера.