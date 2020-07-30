Боатенг допускает свое возвращение в Премьер-Лигу

Защитник "Баварии" Джером Боатенг заявил, что допускает свое возвращение в Премьер-Лигу.

Ранее в своей карьере Боатенг провел один сезон за "Манчестер Сити", но толком себя не проявил и трофеев не завоевал, поспешно собрав вещи в Мюнхен.



Тем не менее, 31-летний немец, чей контракт с "Баварией" истекает в следующем году, сохранил приятные воспоминания об английском футболе и вполне может представить, что будет снова выступать в Премьер-Лиге.



"Я бы не стал говорить "нет". Я люблю наблюдать за Премьер-Лигой и любил играть там. Совместные тренировки с игроками мирового уровня очень мне помогли".



"Я не знаю, что случится дальше. Никогда не знаешь будущее, но я бы не сказал, что не хочу играть там. Это определенно одна из моих любимых лиг", — цитирует Боатенга Daily Mail.