Светская хроника за четверг

Джейдон Санчо может перейти в "Ливерпуль" вместо "Манчестер Юнайтед". "Челси" хочет, чтобы Бен Чилуэлл подал прошение о трансфере. Назван самый быстрый игрок в этом сезоне Премьер-Лиги. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Бавария" назначила цену в 27 миллионов фунтов за 29-летнего полузащитника Тиаго Алькантару, которым интересуется "Ливерпуль". (Bild)



"Ливерпуль" хочет купить защитника "Борнмута" Ллойда Келли, которым интересовался еще прошлым летом. (Daily Express)



Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо может отвергнуть интерес "Манчестер Юнайтед" и перейти в "Ливерпуль". (Kicker)



Нападающему Алексису Санчесу, принадлежащему "Юнайтед", придется пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в "Интере". (ESPN)



"Юнайтед" придется раскошелиться на 54.5 млн. фунтов, чтобы заполучить защитника "Вильярреала" Пау Торреса. (The Times)



"Манчестер Сити" ведет борьбу за защитника "Севильи" Диего Карлоса, которого ранее сватали на замену Деяну Ловрену в "Ливерпуль". (AS)



Защитник Давид Алаба, которого хочет "Сити", никак не договорится с "Баварией" о новом контракте. (The Sun)



"Челси" надеется, что левый защитник "Лестера" Бен Чилуэлл подаст прошение о трансфера и этим поможет снизить свою цену. (The Guardian)



Вариант с Чилуэллом по-прежнему в приоритете у "Челси", несмотря на интерес к Николасу Тальяфико из "Аякса" и Марку Кукурелье из "Хетафе". (Goal)



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо хочет купить колумбийского вингера "Порту" Луиса Диаса. (Record)



Защитник Ян Вертонген может остаться в Премьер-Лиге после ухода из "Тоттенхэма". (The Sun)



Нападающий "Тоттенхэма" Трой Пэрротт отправится в аренду в "Миллуолл". (The Sun)



Полузащитник "Ромы" Амаду Диавара является альтернативой Томасу Партею из "Атлетико" для "Арсенала". (The Sun)



Вингер Уилфрид Заха опасается, что не сможет сменить клуб этим летом, потому что "Кристал Пэлас" оценивает его в 70 млн. фунтов, из которых 25 процентов будет вынужден отдать "Юнайтед". (The Sun)



Вингер "Сассуоло" Жереми Бога стал целью для "Эвертона". (Sky Sports)



"Вест Хэм" интересуется крайним защитником КПР Райаном Мэннингом. (The Telegraph)



"Лидс" хочет купить левого защитника "Утрехта" Шона Клайбера. (Voetbal International)



Экс-голкипер "Бернли" Джо Харт близок к переходу в "Селтик". (The Sun)



Другое



43-летний серб Владимир Ивич может возглавить "Уотфорд". (Daily Mail)



Самым быстрым игроков завершившегося сезона Премьер-Лиги стал защитник "Сити" Кайл Уолкер, развив скоростью в 23.49 миль/час. (Daily Mirror)



Несмотря на риски, "Юнайтед" разрешил своим игрокам отдохнуть на этой неделе за рубежом. (Daily Mail)



Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах избавился от своей фирменной прически в стиле афро. (Daily Mail)



Из 147 полузащитников, которые сыграли минимум 10 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, Бруну Фернандеш занял только 128-е место по точности паса — 75.7 процентов. В поединке последнего тура лишь 33 из 50 передач португальца дошли до адресата. (The Athletic)



"Челси" Фрэнка Лэмпарда забил и пропустил ровно столько же голов, как и "Дерби" в прошлом сезоне. (The Sun)