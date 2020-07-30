"Брайтон" купил Йоэла Велтмана

Йоэл Велтман "Брайтон" объявил о приобретении защитника "Аякса" Йоэла Велтмана. Сделка оценивается всего в 900 тысяч фунтов, которые были прописаны в контракте игрока с клубом из Амстердама в качестве отступных.

Велтман, способный сыграть в центре обороны и как правый защитник, заключил с "чайками" контракт на три года и стал их вторым летним приобретением после полузащитника Адама Лалланы, подписанного свободным агентом.

28-летний голландец является воспитанником "Аякса", за который он дебютировал в 2012 году. С тех пор Йоэл трижды выигрывал Эредивизию и один раз становился обладателем Кубка Голландии.

"Мы рады приветствовать Йоэла в клубе. Благодаря своему периоду в "Аяксе" он накопил потрясающий опыт, включая выступления в Лиге Чемпионов и, конечно, за сборную Голландии".

"Он превосходный защитник, который может играть справа и в центре, но также он комфортно себя чувствует с мячом", — сообщил главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер.


Метки Аякс, Брайтон, Велтман, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2020 00:05

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  1. thegodfather 30.07.2020 00:10 # thegodfather
    штобляяяяяяяяя
    900 тыс отступных? Ну оке

    а зачем велтману шаг назад в карьере....просто желание в апл играть а в следующем сезоне уже в чемпионшипе?(

    (ответить)

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