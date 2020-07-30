"Брайтон" купил Йоэла Велтмана

"Брайтон" объявил о приобретении защитника "Аякса" Йоэла Велтмана. Сделка оценивается всего в 900 тысяч фунтов, которые были прописаны в контракте игрока с клубом из Амстердама в качестве отступных.

Велтман, способный сыграть в центре обороны и как правый защитник, заключил с "чайками" контракт на три года и стал их вторым летним приобретением после полузащитника Адама Лалланы, подписанного свободным агентом.



28-летний голландец является воспитанником "Аякса", за который он дебютировал в 2012 году. С тех пор Йоэл трижды выигрывал Эредивизию и один раз становился обладателем Кубка Голландии.



"Мы рады приветствовать Йоэла в клубе. Благодаря своему периоду в "Аяксе" он накопил потрясающий опыт, включая выступления в Лиге Чемпионов и, конечно, за сборную Голландии".



"Он превосходный защитник, который может играть справа и в центре, но также он комфортно себя чувствует с мячом", — сообщил главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер.