"Брайтон" купил Йоэла Велтмана
"Брайтон" объявил о приобретении защитника "Аякса" Йоэла Велтмана. Сделка оценивается всего в 900 тысяч фунтов, которые были прописаны в контракте игрока с клубом из Амстердама в качестве отступных.
Велтман, способный сыграть в центре обороны и как правый защитник, заключил с "чайками" контракт на три года и стал их вторым летним приобретением после полузащитника Адама Лалланы, подписанного свободным агентом.
28-летний голландец является воспитанником "Аякса", за который он дебютировал в 2012 году. С тех пор Йоэл трижды выигрывал Эредивизию и один раз становился обладателем Кубка Голландии.
"Мы рады приветствовать Йоэла в клубе. Благодаря своему периоду в "Аяксе" он накопил потрясающий опыт, включая выступления в Лиге Чемпионов и, конечно, за сборную Голландии".
"Он превосходный защитник, который может играть справа и в центре, но также он комфортно себя чувствует с мячом", — сообщил главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер.
30.07.2020 00:05
Просмотров: 200
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
штобляяяяяяяяя
900 тыс отступных? Ну оке
а зачем велтману шаг назад в карьере....просто желание в апл играть а в следующем сезоне уже в чемпионшипе?(
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий