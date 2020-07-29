"Брентфорд" едет на "Уэмбли"

Первым финалистом плей-офф Чемпионшипа стал "Брентфорд", преодолевший сопротивление "Суонси".

"Брентфорд" завершил регулярный сезон Чемпионшипа на третьем месте, хотя вполне мог оформить прямую путевку наверх — этому помешали два поражения подряд на самом финише.



Первый матч 1/2 финала плей-офф "пчелы" тоже проиграли, уступив "Суонси" со счетом 1:0. Однако в ответной встрече команда датчанина Томаса Франка исправилась и одержала убедительную победу в домашних стенах со счетом 3:1.



Таким образом, "Брентфорд" выходит в финал, а имя своего соперника узнает в четверг вечером, когда "Фулхэм" сразится с "Кардиффом". Первую встречу "дачники" выиграли (0:2).



Добавим, что этот матч стал последним для "Брентфорда" на стадионе "Гриффин Парк", который был домом для клуба на протяжении 116 лет.