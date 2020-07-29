Агент: "Сократис останется в "Арсенале"

Агент защитника Сократиса Папастатопулоса исключил уход своего клиента из "Арсенала" в это трансферное окно.

После своего трансфера из дортмундской "Боруссии" за 18 миллионов фунтов два года назад Сократис сыграл 68 матчей за "канониров" и забил шесть голов.



Нельзя не заметить, что при Микеле Артете в качестве главного тренера игровые минуты даются 32-летнему греку гораздо тяжелее, нежели при Унаи Эмери.



На днях в прессе и вовсе появились слухи, что Сократис был вычеркнут из планов Артеты, и теперь "Арсенал" собирается продать ветерана, прежде чем тот станет свободным агентом через год. Однако защитник никуда не собирается.



"Он останется. Я не вижу причин уходить. Я не знаю, почему каждый распространяет эти фейковые новости", — цитирует агента Константиноса Фарраса Goal.