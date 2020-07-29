"Арсенал" обозначил интерес к Грилишу

"Арсенал" проявил интерес к атакующему полузащитнику "Астон Виллы" Джеку Грилишу.

Лишь на днях пресса сообщала, что "Манчестер Юнайтед" охладел к Грилишу после того, как избежавшая вылета из Премьер-Лиги "Астон Вилла" установила за своего капитана цену минимум в 80 миллионов фунтов.



Однако сейчас Sky Sports утверждает, что Джеком интересуются и другие клубы Премьер-Лиги, помимо "Юнайтед". Причем несколько представителей высшего английского дивизиона выразили готовность заплатить за 24-летнего полузащитника от 50 до 60 млн. фунтов.



Что касается "Арсенала", то "канониры" обозначили свой интерес к Грилишу и этим пока ограничились — видимо, выжидая, понизит ли бирмингемский клуб цену за Джека, который пока никак не вписывается в бюджет "канониров".