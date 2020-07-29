Халк может приехать в Премьер-Лигу в январе

Нападающий Халк рассказал, что может приехать в Премьер-Лигу после истечения своего контракта с "Шанхай СИПГ".

Бразилец, сделавший себе имя еще в "Порту", выступает в Китае с 2016 года, однако в январе его роскошный контракт с зарплатой в 320 тысяч фунтов в неделю истекает.



Сейчас Халку уже 34 года, и нападающий готов попробовать себя где-нибудь еще, благо вариантов у него навалом.



"Я получаю много предложений из Бразилии, а также из многих мест в Европе. Меня зовут в Турцию, Португалию, Англию, Испанию, Италию, Германию — а также у меня есть предложение из Китая. Каждый день поступает еще одно предложение".



"Я благодарю Бога за то, что мои имя так востребовано на рынке. Клубы следят за мной, и этот интерес помогает мне поддерживать себя в форме", — сообщил Халк Lance.