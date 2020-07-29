"Сити" согласовал компенсацию за Феррана Торреса

Ферран Торрес "Манчестер Сити" согласовал компенсацию за вингера "Валенсии" и молодежной сборной Испании Феррана Торреса.

Хосепу Гвардиоле потребовался еще один вингер после ухода в "Баварию" Лероя Сане, и выбор главного тренера "Сити" пал на своего соотечественника Торреса.

"Горожане" сработали быстро и, как утверждает The Telegraph, уже договорились с "Валенсией". Клуб с "Этихад" сразу заплатит за Феррана 20.9 млн. фунтов, а еще 10.9 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.

"Валенсия" оказалась такой сговорчивой не только из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Дело в том, что от действующего контракта Торреса остается всего 11 месяцев.

20-летний испанец отчаянно жаждет поиграть у Гвардиолы, поэтому остальные детали — прохождение медицинского обследование и подписание пятилетнего контракта — видятся формальностью.


Метки Валенсия, Манчестер Сити, Торрес

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 400

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Последние комментарии:




  1. griezmann 29.07.2020 21:07 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  2. kler 29.07.2020 21:05 # kler
    лучше Сане , да ещё и моложе на 4 года , простроим будущее вокруг этого топарика

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  3. thegodfather 29.07.2020 21:02 # thegodfather
    оп кста, у вали появились деньги на кепу)

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  4. thegodfather 29.07.2020 21:01 # thegodfather
    30 лямов за нонейма
    когда пенсы за эти же деньги берут зиеша
    ааххахахах

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