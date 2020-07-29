"Сити" согласовал компенсацию за Феррана Торреса

"Манчестер Сити" согласовал компенсацию за вингера "Валенсии" и молодежной сборной Испании Феррана Торреса.

Хосепу Гвардиоле потребовался еще один вингер после ухода в "Баварию" Лероя Сане, и выбор главного тренера "Сити" пал на своего соотечественника Торреса.



"Горожане" сработали быстро и, как утверждает The Telegraph, уже договорились с "Валенсией". Клуб с "Этихад" сразу заплатит за Феррана 20.9 млн. фунтов, а еще 10.9 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.



"Валенсия" оказалась такой сговорчивой не только из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Дело в том, что от действующего контракта Торреса остается всего 11 месяцев.



20-летний испанец отчаянно жаждет поиграть у Гвардиолы, поэтому остальные детали — прохождение медицинского обследование и подписание пятилетнего контракта — видятся формальностью.