Моуриньо: "Фернандеш реализовал штук 20 пенальти за МЮ!"

Бруну Фернандеш Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в свойственной себе саркастической манере указал на чрезмерное везение своего бывшего клуба "Манчестер Юнайтед" в плане заработанных пенальти.

В сезоне 2019/20 "красные дьяволы" заработали 14 пенальти, и это новый рекорд Премьер-Лиги всех времен.

Именно реализованный Фернандешем 11-метровый в итоге стал победным для "Юнайтед" в матче заключительного тура Премьер-Лиги против "Лестера" (0:2) и помог "дьяволам" попасть в Лигу Чемпионов.

Анализируя игру Бруну, прибывшего в Манчестер только в январе, Моуриньо подчеркнул, насколько хорошо его соотечественник подошел "дьяволам".

"Бруну пришел в форме. Он очень хорошо играл и сделал команду "Юнайтед" лучше".

"Также он проявил себя как замечательный пенальтист, один из лучших в мире, потому что он реализовал их штук 20!" — сообщил Моуриньо Record.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1412

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 29.07.2020 20:35 # chelsiukpro
    Для того и прикупили если что...

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  2. stevens 29.07.2020 20:25 # stevens
    Нормально так обоссанец тыкает правдой в рожи скамо6лядей, которых таки дотащили в четверку. Стаканчик мочи определенно заслужил за это.

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  3. frisby 29.07.2020 20:19 # frisby
    ахахахаха цыган нормально поливает мочой(говорит ПРАВДУ) абосранную памойку во главе с плешивым бестрофейным куколдом

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  4. januzaj00 29.07.2020 20:13 # januzaj00
    Чем больше атакуешь, тем больше шанс заработать пенальти, ещё и с такими технарями. Но моуру не понять

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  5. sterlyad 29.07.2020 20:01 # sterlyad
    При нём и дрогба забил 176 голов за 76 матчей, или что он там за бред нёс

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