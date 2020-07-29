Моуриньо: "Фернандеш реализовал штук 20 пенальти за МЮ!"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в свойственной себе саркастической манере указал на чрезмерное везение своего бывшего клуба "Манчестер Юнайтед" в плане заработанных пенальти.

В сезоне 2019/20 "красные дьяволы" заработали 14 пенальти, и это новый рекорд Премьер-Лиги всех времен.



Именно реализованный Фернандешем 11-метровый в итоге стал победным для "Юнайтед" в матче заключительного тура Премьер-Лиги против "Лестера" (0:2) и помог "дьяволам" попасть в Лигу Чемпионов.



Анализируя игру Бруну, прибывшего в Манчестер только в январе, Моуриньо подчеркнул, насколько хорошо его соотечественник подошел "дьяволам".



"Бруну пришел в форме. Он очень хорошо играл и сделал команду "Юнайтед" лучше".



"Также он проявил себя как замечательный пенальтист, один из лучших в мире, потому что он реализовал их штук 20!" — сообщил Моуриньо Record.