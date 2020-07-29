Моуриньо: "Фернандеш реализовал штук 20 пенальти за МЮ!"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в свойственной себе саркастической манере указал на чрезмерное везение своего бывшего клуба "Манчестер Юнайтед" в плане заработанных пенальти.
В сезоне 2019/20 "красные дьяволы" заработали 14 пенальти, и это новый рекорд Премьер-Лиги всех времен.
Именно реализованный Фернандешем 11-метровый в итоге стал победным для "Юнайтед" в матче заключительного тура Премьер-Лиги против "Лестера" (0:2) и помог "дьяволам" попасть в Лигу Чемпионов.
Анализируя игру Бруну, прибывшего в Манчестер только в январе, Моуриньо подчеркнул, насколько хорошо его соотечественник подошел "дьяволам".
"Бруну пришел в форме. Он очень хорошо играл и сделал команду "Юнайтед" лучше".
"Также он проявил себя как замечательный пенальтист, один из лучших в мире, потому что он реализовал их штук 20!" — сообщил Моуриньо Record.
29.07.2020 20:00
Просмотров: 1412
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Для того и прикупили если что...
(ответить)
Нормально так обоссанец тыкает правдой в рожи скамо6лядей, которых таки дотащили в четверку. Стаканчик мочи определенно заслужил за это.
(ответить)
ахахахаха цыган нормально поливает мочой(говорит ПРАВДУ) абосранную памойку во главе с плешивым бестрофейным куколдом
(ответить)
Чем больше атакуешь, тем больше шанс заработать пенальти, ещё и с такими технарями. Но моуру не понять
(ответить)
При нём и дрогба забил 176 голов за 76 матчей, или что он там за бред нёс
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий