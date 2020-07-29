Ришарлисон открыт к уходу из "Эвертона"

Нападающий Ришарлисон допускает свой уход из "Эвертона" уже этим летом, если "ириски" получат хорошее предложение насчет него.

Ришарлисон является одним из самых дорогих активов в распоряжении главного тренера "Эвертона" Карло Анчелотти, который затевает перестройку мерсисайдской команды.



Достоверно известно, что еще в январе "Барселона" предлагала 85 миллионов фунтов за 23-летнего игрока сборной Бразилии.



План Ришарлисона состоит в том, чтобы отыграть следующий сезон на "Гудисон Парк", однако нападающий не исключает, что его уход на повышение случится раньше.



"Мы уже все обсудили. Тренер сказал мне, что рассчитывает на меня в следующем сезоне, и попросил немного повременить с уходом из клуба".



"В любом случае это зависит от того, поступит ли хорошее предложение насчет меня. Если да, мы сядем и поговорим, потому что это часть футбола".



"Тренер будет приглашать новых игроков, поэтому мы еще обсудим мою ситуацию, но, думаю, я могу задержаться еще на сезон", — сообщил Ришарлисон Globo Esporte.