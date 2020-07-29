Ришарлисон открыт к уходу из "Эвертона"
Нападающий Ришарлисон допускает свой уход из "Эвертона" уже этим летом, если "ириски" получат хорошее предложение насчет него.
Ришарлисон является одним из самых дорогих активов в распоряжении главного тренера "Эвертона" Карло Анчелотти, который затевает перестройку мерсисайдской команды.
Достоверно известно, что еще в январе "Барселона" предлагала 85 миллионов фунтов за 23-летнего игрока сборной Бразилии.
План Ришарлисона состоит в том, чтобы отыграть следующий сезон на "Гудисон Парк", однако нападающий не исключает, что его уход на повышение случится раньше.
"Мы уже все обсудили. Тренер сказал мне, что рассчитывает на меня в следующем сезоне, и попросил немного повременить с уходом из клуба".
"В любом случае это зависит от того, поступит ли хорошее предложение насчет меня. Если да, мы сядем и поговорим, потому что это часть футбола".
"Тренер будет приглашать новых игроков, поэтому мы еще обсудим мою ситуацию, но, думаю, я могу задержаться еще на сезон", — сообщил Ришарлисон Globo Esporte.
29.07.2020 19:00
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Барселона - 85? Не смешите меня, у этих бичей нет таких денег.
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Где ты был раньше? Теперь сиди ....
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Я сразу говорил, что проститут.
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Я хочу стать легендой эвертона.(с)
Ахахахаха в прошлом сезоне кукарекал, лох ебаный
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