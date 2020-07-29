Ришарлисон открыт к уходу из "Эвертона"

Ришарлисон Нападающий Ришарлисон допускает свой уход из "Эвертона" уже этим летом, если "ириски" получат хорошее предложение насчет него.

Ришарлисон является одним из самых дорогих активов в распоряжении главного тренера "Эвертона" Карло Анчелотти, который затевает перестройку мерсисайдской команды.

Достоверно известно, что еще в январе "Барселона" предлагала 85 миллионов фунтов за 23-летнего игрока сборной Бразилии.

План Ришарлисона состоит в том, чтобы отыграть следующий сезон на "Гудисон Парк", однако нападающий не исключает, что его уход на повышение случится раньше.

"Мы уже все обсудили. Тренер сказал мне, что рассчитывает на меня в следующем сезоне, и попросил немного повременить с уходом из клуба".

"В любом случае это зависит от того, поступит ли хорошее предложение насчет меня. Если да, мы сядем и поговорим, потому что это часть футбола".

"Тренер будет приглашать новых игроков, поэтому мы еще обсудим мою ситуацию, но, думаю, я могу задержаться еще на сезон", — сообщил Ришарлисон Globo Esporte.


Метки Ришарлисон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 575

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Последние комментарии:




  1. ensiferum 29.07.2020 19:47 # ensiferum
    Барселона - 85? Не смешите меня, у этих бичей нет таких денег.

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  2. chelsiukpro 29.07.2020 19:29 # chelsiukpro
    Где ты был раньше? Теперь сиди ....

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  3. sausage 29.07.2020 19:23 # sausage
    Я сразу говорил, что проститут.

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  4. mikkiynwa 29.07.2020 19:13 # mikkiynwa
    Я хочу стать легендой эвертона.(с)

    Ахахахаха в прошлом сезоне кукарекал, лох ебаный

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