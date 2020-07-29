"Юнайтед" уверен в приобретении Санчо

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении вингера дортмундской "Боруссии".

Завершив сезон Премьер-Лиги и обеспечив себе участие в Лиге Чемпионов, "красные дьяволы" активизировались в переговорах с коллегами из Дортмунда.

В данный момент два клуба сосредоточены на обсуждении размера компенсации и структуры платежей. А вот согласование личного контракта видится формальностью.

По информации Sky Sports, "Боруссия" оценивает Санчо в 120 миллионов евро (109 млн. фунтов), причем 100 млн. евро (90.5 млн. фунтов) хочет получить сразу.

Однако экономический кризис, желание Санчо перебраться на "Олд Траффорд" и истекающий через два года контракт Джейдона позволяют "дьяволам" надеяться на снижение цены.

Боссы "Юнайтед" уверены, что сделка состоится, а "Боруссия" в свою очередь надеется завершить переговоры — тем или иным образом — к началу предсезонного периода 10 августа.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 447

Parimatch


Поиск: