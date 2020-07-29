"Юнайтед" уверен в приобретении Санчо
"Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении вингера дортмундской "Боруссии".
Завершив сезон Премьер-Лиги и обеспечив себе участие в Лиге Чемпионов, "красные дьяволы" активизировались в переговорах с коллегами из Дортмунда.
В данный момент два клуба сосредоточены на обсуждении размера компенсации и структуры платежей. А вот согласование личного контракта видится формальностью.
По информации Sky Sports, "Боруссия" оценивает Санчо в 120 миллионов евро (109 млн. фунтов), причем 100 млн. евро (90.5 млн. фунтов) хочет получить сразу.
Однако экономический кризис, желание Санчо перебраться на "Олд Траффорд" и истекающий через два года контракт Джейдона позволяют "дьяволам" надеяться на снижение цены.
Боссы "Юнайтед" уверены, что сделка состоится, а "Боруссия" в свою очередь надеется завершить переговоры — тем или иным образом — к началу предсезонного периода 10 августа.
29.07.2020 18:00
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