"Юнайтед" уверен в приобретении Санчо

"Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении вингера дортмундской "Боруссии".

Завершив сезон Премьер-Лиги и обеспечив себе участие в Лиге Чемпионов, "красные дьяволы" активизировались в переговорах с коллегами из Дортмунда.



В данный момент два клуба сосредоточены на обсуждении размера компенсации и структуры платежей. А вот согласование личного контракта видится формальностью.



По информации Sky Sports, "Боруссия" оценивает Санчо в 120 миллионов евро (109 млн. фунтов), причем 100 млн. евро (90.5 млн. фунтов) хочет получить сразу.



Однако экономический кризис, желание Санчо перебраться на "Олд Траффорд" и истекающий через два года контракт Джейдона позволяют "дьяволам" надеяться на снижение цены.



Боссы "Юнайтед" уверены, что сделка состоится, а "Боруссия" в свою очередь надеется завершить переговоры — тем или иным образом — к началу предсезонного периода 10 августа.