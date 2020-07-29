"Арсенал" уверен в продлении аренды Себальоса

"Арсенал" уверен в продлении аренды полузащитника "Реала" Дани Себальоса на следующий сезон.

Прошлым летом "канониры" одолжили Себальоса у "Реала" на сезон 2019/20 без права выкупа. Дани достаточно тяжело и долго привыкал к английскому футболу, но в концовке кампании раскрылся в качестве ключевого игрока команды Микеля Артеты.



Сам Себальос уже говорил, что хотел бы задержаться на "Эмирейтс", и Evening Standard может подтвердить, что "Арсенал" активно над этим работает, собираясь продлить арендное соглашение с "Реалом".



Изначально "Реал" собирался продать Себальоса уже этим летом, но теперь пришел к мысли, что будет лучше повременить с постоянным трансфером. Контракт Дани рассчитан до 2023 года, поэтому в конце следующего сезона чемпионы Ла Лиги по-прежнему будут в сильном положении, а эффект от пандемии коронавируса к тому времени ослабнет.