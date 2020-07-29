"Юнайтед" отказался купить Пулишича, несмотря на рекомендацию своего скаута

Бывший скаут "Манчестер Юнайтед" Хорхе Алвиал рассказал, что клуб с "Олд Траффорд" проигнорировал его рекомендацию купить вингера Кристиана Пулишича.

Пулишич очень ярко провел свой дебютный английский сезон после перехода из дортмундской "Боруссии" за 58 миллионов фунтов год назад. Кристиан забил 10 голов и отдал 10 результативных передач в 33 матчах за "Челси".



Алвиал совершенно не удивлен успехами Пулишича. Будь "Юнайтед" внимательнее ко мнению чилийца Хорхе, 21-летний американец сейчас блистал бы на "Олд Траффорд".



"Когда меня только взяли на работу, Пулишич был одним из первых, кого я сразу же рекомендовал клубу, потому что я его хорошо знал".



"Я знал, какого прогресса он добился в Дортмунде, и он должен был продолжать прогрессировать и вырасти в суперзвезду".



"Я всегда верил в него, мы всегда тесно общались с его отцом, которому я позвонил и сказал, что рекомендовал его сына "Манчестер Юнайтед".



"Я много раз рекомендовал его им, но в то время я отвечал лишь за Северную Америку, и Германия, где он играл, не была моим регионом. Все мы составляем свои списки целей, и он шел у меня первым вместе с Альфонсо Дэвисом".



"Я очень, очень рекомендовал им купить его. Также я знал, что немецкому скауту Пулишич тоже очень нравился. Мы говорили не "посмотрите на этого парня", а "купите этого парня".



"Когда я рекомендую игрока, обычно я чувствую, что этот игрок обладает потрясающим потенциалом".



"В случае с Пулишичем я перепрыгнул через несколько уровней и пошел сразу к главному скауту и сказал: "Послушайте, это выдающийся игрок, и нам нужно немедленно принять решение насчет него, потому что иначе его уведет другой клуб". Именно это и случилось, как и в случае с Альфонсо", — сообщил Алвиал Manchester Evening News.