Представлен дизайн официального мяча Премьер-Лиги на сезон 2020/21

Nike Flight Компания Nike представила окончательный дизайн мяча, которым будут играть в Премьер-Лиге в следующем сезоне.

Напомним, мяч под названием Nike Flight был презентован широкой аудитории еще в конце июня. Технологичная новинка придет на смену Merlin.

А сегодня Nike показала специальную версию своего мяча для Премьер-Лиги. Дизайн отражает три ключевых характеристики высшего английского дивизиона: скорость, точность и взрывоопасность.

Nike обещает, что новый мяч, изготовленный по технологии AerowSculpt, будет лететь на 30 процентов точнее, чем его предшественник.

"Важнее всего в мяче, чтобы каждый раз он летел туда, куда ты его направляешь. Предсказуемость превыше всего", — заявил нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.

Nike Flight

Nike Flight

Nike Flight

Nike Flight

Nike Flight


Метки Nike, Премьер-Лига, фото

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. sterlyad 29.07.2020 14:11 # sterlyad
    Мяч неплохой, Вернер штук 30 таких в ворота положит

    (ответить)

  2. best-fanunited 29.07.2020 14:01 # best-fanunited
    Красный, потому что эра МЮ наступает.
    А так сойдёт. Всяким синим бескозыркам в сетку запихивать

    (ответить)

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