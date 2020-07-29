Представлен дизайн официального мяча Премьер-Лиги на сезон 2020/21

Компания Nike представила окончательный дизайн мяча, которым будут играть в Премьер-Лиге в следующем сезоне.

Напомним, мяч под названием Nike Flight был презентован широкой аудитории еще в конце июня. Технологичная новинка придет на смену Merlin.



А сегодня Nike показала специальную версию своего мяча для Премьер-Лиги. Дизайн отражает три ключевых характеристики высшего английского дивизиона: скорость, точность и взрывоопасность.



Nike обещает, что новый мяч, изготовленный по технологии AerowSculpt, будет лететь на 30 процентов точнее, чем его предшественник.



"Важнее всего в мяче, чтобы каждый раз он летел туда, куда ты его направляешь. Предсказуемость превыше всего", — заявил нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.



















