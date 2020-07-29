Представлен дизайн официального мяча Премьер-Лиги на сезон 2020/21
Компания Nike представила окончательный дизайн мяча, которым будут играть в Премьер-Лиге в следующем сезоне.
Напомним, мяч под названием Nike Flight был презентован широкой аудитории еще в конце июня. Технологичная новинка придет на смену Merlin.
А сегодня Nike показала специальную версию своего мяча для Премьер-Лиги. Дизайн отражает три ключевых характеристики высшего английского дивизиона: скорость, точность и взрывоопасность.
Nike обещает, что новый мяч, изготовленный по технологии AerowSculpt, будет лететь на 30 процентов точнее, чем его предшественник.
"Важнее всего в мяче, чтобы каждый раз он летел туда, куда ты его направляешь. Предсказуемость превыше всего", — заявил нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.
29.07.2020 14:00
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Последние комментарии:
Мяч неплохой, Вернер штук 30 таких в ворота положит
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Красный, потому что эра МЮ наступает.
А так сойдёт. Всяким синим бескозыркам в сетку запихивать
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