Мэддисон согласовал новый четырехлетний контракт с "Лестером"
Полузащитник Джеймс Мэддисон согласовал с "Лестером" новый контракт до 2024 года.
По информации BBC, клуб с "Кинг Пауэр" официально объявит о продлении сотрудничества с Мэддисоном в ближайшие дни.
Благодаря новой сделке зарплата Джеймса вырастет до 110 тысяч фунтов в неделю — больше в команде Брендана Роджерса получает только нападающий Джейми Варди.
Новый контракт 23-летнего англичанина станет утешительной новостью для фанатов "Лестера", чья команда упустила путевку в Лигу Чемпионов в заключительный день сезона.
Добавим, что предыдущий контракт Мэддисона, купленного у "Норвича" за 20 млн. фунтов два года назад, истекал в июне 2023.
29.07.2020 13:00
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Последние комментарии:
Ну и хорошо, с ним Лесистер будет хоть немного бодрячком
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я думал мю его уже подписал
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Новый контракт до 2024 года. Предыдущий контракт истекал в июне 2023.
Тупо на год продлили, ни чего особенного.
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Ну, в общем то и всё. Там и закончит. Хер знает плохо это или хорошо
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Вот так малыш послал всех топов!
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