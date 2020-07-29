Мэддисон согласовал новый четырехлетний контракт с "Лестером"

Джеймс Мэддисон Полузащитник Джеймс Мэддисон согласовал с "Лестером" новый контракт до 2024 года.

По информации BBC, клуб с "Кинг Пауэр" официально объявит о продлении сотрудничества с Мэддисоном в ближайшие дни.

Благодаря новой сделке зарплата Джеймса вырастет до 110 тысяч фунтов в неделю — больше в команде Брендана Роджерса получает только нападающий Джейми Варди.

Новый контракт 23-летнего англичанина станет утешительной новостью для фанатов "Лестера", чья команда упустила путевку в Лигу Чемпионов в заключительный день сезона.

Добавим, что предыдущий контракт Мэддисона, купленного у "Норвича" за 20 млн. фунтов два года назад, истекал в июне 2023.


Метки контракты, Лестер, Мэддисон

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 509

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 29.07.2020 13:17 # mancunia-planet
    Ну и хорошо, с ним Лесистер будет хоть немного бодрячком

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  2. j-silver 29.07.2020 13:16 # j-silver
    я думал мю его уже подписал

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  3. suddenly 29.07.2020 13:14 # suddenly
    Новый контракт до 2024 года. Предыдущий контракт истекал в июне 2023.

    Тупо на год продлили, ни чего особенного.

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  4. best-fanunited 29.07.2020 13:10 # best-fanunited
    Ну, в общем то и всё. Там и закончит. Хер знает плохо это или хорошо

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  5. noi39 29.07.2020 13:02 # noi39
    Вот так малыш послал всех топов!

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