Мэддисон согласовал новый четырехлетний контракт с "Лестером"

Полузащитник Джеймс Мэддисон согласовал с "Лестером" новый контракт до 2024 года.

По информации BBC, клуб с "Кинг Пауэр" официально объявит о продлении сотрудничества с Мэддисоном в ближайшие дни.



Благодаря новой сделке зарплата Джеймса вырастет до 110 тысяч фунтов в неделю — больше в команде Брендана Роджерса получает только нападающий Джейми Варди.



Новый контракт 23-летнего англичанина станет утешительной новостью для фанатов "Лестера", чья команда упустила путевку в Лигу Чемпионов в заключительный день сезона.



Добавим, что предыдущий контракт Мэддисона, купленного у "Норвича" за 20 млн. фунтов два года назад, истекал в июне 2023.