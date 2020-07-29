Матч за Суперкубок Англии будет сыгран 29 августа

FA официально подтвердила, что матч за Суперкубок Англии будет сыгран на "Уэмбли" в субботу, 29 августа.

В традиционном матче, который предваряет старт нового английского сезона, сойдутся чемпион Премьер-Лиги и обладатель национального кубка.



Выигравший Премьер-Лигу "Ливерпуль" узнает имя своего соперника по этому матчу 1 августа, когда "Арсенал" и "Челси" здесь же, на "Уэмбли", разыграют Кубок Англии.



В прошлом году "Ливерпуль" участвовал в матче за Суперкубок Англии как вторая команда Премьер-Лиги, потому что "Манчестер Сити" выиграл и чемпионат, и кубок. Тогда "красные" уступили в серии пенальти.



Согласно слухам, сейчас Ассоциация ведет переговоры с британским правительством, чтобы допустить на матч за Суперкубок Англии зрителей, пускай и в ограниченном количестве. Однако эта информация, как и время начало встречи пока не подтверждены.