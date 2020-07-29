Матч за Суперкубок Англии будет сыгран 29 августа

Суперкубок Англии FA официально подтвердила, что матч за Суперкубок Англии будет сыгран на "Уэмбли" в субботу, 29 августа.

В традиционном матче, который предваряет старт нового английского сезона, сойдутся чемпион Премьер-Лиги и обладатель национального кубка.

Выигравший Премьер-Лигу "Ливерпуль" узнает имя своего соперника по этому матчу 1 августа, когда "Арсенал" и "Челси" здесь же, на "Уэмбли", разыграют Кубок Англии.

В прошлом году "Ливерпуль" участвовал в матче за Суперкубок Англии как вторая команда Премьер-Лиги, потому что "Манчестер Сити" выиграл и чемпионат, и кубок. Тогда "красные" уступили в серии пенальти.

Согласно слухам, сейчас Ассоциация ведет переговоры с британским правительством, чтобы допустить на матч за Суперкубок Англии зрителей, пускай и в ограниченном количестве. Однако эта информация, как и время начало встречи пока не подтверждены.


Метки Ливерпуль, Суперкубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2020 12:50

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 29.07.2020 13:47 # gerrard08
    Контрольная товарка. Но чтоб добавить циферку на вики самое то.

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  2. noi39 29.07.2020 13:06 # noi39
    Да,без зрителей полное ничто.

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  3. abrec 29.07.2020 13:03 # abrec
    Он за трофей считается ?

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  4. thegodfather 29.07.2020 12:56 # thegodfather
    камон красиво

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