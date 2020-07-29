Эрнан Креспо хочет тренировать в Англии

Бывший нападающий "Челси" Эрнан Креспо заявил о желании попробовать себя как тренер в Премьер-Лиге или Чемпионшипе.

Креспо принадлежал "Челси" с 2003 по 2008 год, но три из этих пяти сезонов провел в аренде в "Милане" и "Интере". Тем не менее, Эрнан успел стать чемпионом Премьер-Лиги, когда "синих" возглавлял Жозе Моуриньо.



Прямо сейчас 45-летний аргентинец тренирует у себя на родине клуб "Дефенса и Хустисия", однако в будущем планирует вернуться в Англию.



"Я был очень счастлив играть в Англии и приезжать на тренировки, меня очень радовали фанаты. Именно поэтому сегодня я бы хотел испытать это как тренер. Я восхищаюсь Премьер-Лигой и даже Чемпиошипом".



"Тренерская работа — это прекрасно. Находясь у Жозе в "Челси" и "Интере", я научился тому, что тренер должен быть всесторонним специалистом".



"Ты должен уметь, как взаимодействовать с журналистами, докторами, тренерским штабом, атмосферой, фанатами. Со всем. Трое моих тренеров (Моуриньо, Марсело Бьелса и Карло Анчелотти) открыли мне глаза на определенные вещи".



"Я просто постараюсь нанести свое имя на карту, никого не копируя. Для меня важна индивидуальность. Мне нравятся тренеры-индивидуалисты вроде Пепа Гвардиолы, Диего Симеоне или Юргена Клоппа", — сообщил Креспо Daily Mail.