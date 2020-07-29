"Интер" хочет выкупить Санчеса, но пока не может

Директор "Интера" Джузеппе Маротта подтвердил, что его клуб хочет выкупить нападающего Алексиса Санчеса у "Манчестер Юнайтед".

В заключительной стадии своего сезона аренды на "Сан-Сиро" Санчес набрал отличную форму, забив три гола и отдав семь результативных передач в восьми последних матчах.



Аренда Алексиса истекает на следующей неделе, после чего он должен будет вернуться на "Олд Траффорд", где у него остается еще два года по контракту с достигающей 560 тысяч фунтов в неделю зарплатой.



В этом сезоне вклад "Интера" в зарплату 31-летнего чилийца составляет только 150 тыс. фунтов в неделю, поэтому сторонам нужно уладить денежный вопрос, чтобы постоянный трансфер был возможен.



"Это непросто, его контракт с "Юнайтед" действителен еще два года. Это внушительный контракт, и нам нужно все взвесить".



"Он отличный игрок и отличный парень. Мы были бы рады обладать им сегодня, завтра и послезавтра", — цитирует Маротту Daily Mail.



Итальянское издание Football Italia добавляет, что "Интер" может предложить "Юнайтед" 18 млн. фунтов в качестве компенсации за Санчеса — или попытается выменять 31-летнего чилийца на вингера Ивана Перишича.