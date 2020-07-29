"Интер" хочет выкупить Санчеса, но пока не может

Алексис Санчес Директор "Интера" Джузеппе Маротта подтвердил, что его клуб хочет выкупить нападающего Алексиса Санчеса у "Манчестер Юнайтед".

В заключительной стадии своего сезона аренды на "Сан-Сиро" Санчес набрал отличную форму, забив три гола и отдав семь результативных передач в восьми последних матчах.

Аренда Алексиса истекает на следующей неделе, после чего он должен будет вернуться на "Олд Траффорд", где у него остается еще два года по контракту с достигающей 560 тысяч фунтов в неделю зарплатой.

В этом сезоне вклад "Интера" в зарплату 31-летнего чилийца составляет только 150 тыс. фунтов в неделю, поэтому сторонам нужно уладить денежный вопрос, чтобы постоянный трансфер был возможен.

"Это непросто, его контракт с "Юнайтед" действителен еще два года. Это внушительный контракт, и нам нужно все взвесить".

"Он отличный игрок и отличный парень. Мы были бы рады обладать им сегодня, завтра и послезавтра", — цитирует Маротту Daily Mail.

Итальянское издание Football Italia добавляет, что "Интер" может предложить "Юнайтед" 18 млн. фунтов в качестве компенсации за Санчеса — или попытается выменять 31-летнего чилийца на вингера Ивана Перишича.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 996

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superperez101 29.07.2020 11:43 # superperez101
    конте даже мертвого из могилы заставил играть и забивать
    зря его абрамович уволил

    (ответить)

  2. mancunia-planet 29.07.2020 11:23 # mancunia-planet
    Интер, крассава!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Parimatch


Поиск: