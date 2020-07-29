Лингард: "Я потерял себя как игрок и человек"

Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард рассказал, что чувствовал себя "потерянным как игрок и человек" в этом сезоне.

Именно Лингард стал автором последнего гола в сезоне Премьер-Лиги 2019/20, отличившись на восьмой компенсированной минуте матча против "Лестера" в последнем туре (0:2) и этим поспособствовав выходу своего клуба в Лигу Чемпионов.



Однако этот гол стал для Джесси его первым в Премьер-Лиге за последние 18 месяцев. 27-летний англичанин никак не может занести себе в актив нынешний сезон, в течение которого он отметился лишь девятью появлениями в стартовом составе в рамках чемпионата.



К счастью, Лингард отлично осознает, что был не на высоте, и надеется заново обрести себя благодаря упорной работе — не меняя клуб.



"Это был сложный сезон по столь многим причинам. Я потерял себя как игрок и человек, но я никогда не хотел сдаваться. Я знал, кто я на самом деле на поле и за его пределами, а также знал, что могу стать тем, кем был прежде".



"Это значит, что нужно работать упорнее, чем когда-либо прежде, и верить окружающим меня людям, что они хотя помочь мне достичь этого".



"Я знаю, что фанаты были разочарованы мной, но все это время моя любовь к этому клубу и каждому, кто связан с ним, никогда не покидала меня. Эта команда, этот клуб — моя семья, и я продолжу работать упорнее, чем когда-либо прежде, чтобы помочь этой команде достичь своих целей", — обратился Лингард к своим 6.6 млн. подписчиков в инстаграме.