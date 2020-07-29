Моуриньо заблокировал переход Ба в "Арсенал"

Нападающий Демба Ба рассказал, что семь лет назад его бывший тренер по "Челси" Жозе Моуриньо заблокировал его переход в "Арсенал".

Ярко проявив себя в "Ньюкасле", в январе 2013 Ба присоединился к "Челси". Однако уже спустя полсезона Демба пожелал покинуть "Стэмфорд Бридж", опасаясь за свое игровое время в связи с приходом Самюэля Это'О.



Ба даже дал согласие на переход в другой лондонский клуб, однако Моуриньо наложил вето на эту сделку.



"Я был очень близок к переходу в "Арсенал". Я находился у себя дома в Париже, и у меня был выходной, когда мне позвонил Арсен Венгер. Он просил меня вернуться в Лондон для медобследования".



"В день трансферного дедлайна я проснулся в девять утра, прыгнул на поезд и прибыл в Лондон, но трансфер так и не состоялся".



"В тот день "Арсенал" совершил пару приобретений (Месут Озил и Эмилиано Вивиано), а Моуриньо заблокировал мою сделку — он не хотел помогать одному из конкурентов "Челси" стать сильнее", — сообщил Ба FourFourTwo.