Моуриньо заблокировал переход Ба в "Арсенал"

Жозе Моуриньо и Демба Ба Нападающий Демба Ба рассказал, что семь лет назад его бывший тренер по "Челси" Жозе Моуриньо заблокировал его переход в "Арсенал".

Ярко проявив себя в "Ньюкасле", в январе 2013 Ба присоединился к "Челси". Однако уже спустя полсезона Демба пожелал покинуть "Стэмфорд Бридж", опасаясь за свое игровое время в связи с приходом Самюэля Это'О.

Ба даже дал согласие на переход в другой лондонский клуб, однако Моуриньо наложил вето на эту сделку.

"Я был очень близок к переходу в "Арсенал". Я находился у себя дома в Париже, и у меня был выходной, когда мне позвонил Арсен Венгер. Он просил меня вернуться в Лондон для медобследования".

"В день трансферного дедлайна я проснулся в девять утра, прыгнул на поезд и прибыл в Лондон, но трансфер так и не состоялся".

"В тот день "Арсенал" совершил пару приобретений (Месут Озил и Эмилиано Вивиано), а Моуриньо заблокировал мою сделку — он не хотел помогать одному из конкурентов "Челси" стать сильнее", — сообщил Ба FourFourTwo.


Метки Арсенал, Ба, Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 920

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Последние комментарии:




  1. shearer1 29.07.2020 08:12 # shearer1
    Продукт Ньюкасла

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  2. kanoniru-poker 29.07.2020 08:11 # kanoniru-poker
    А пи здел что без проблем позволит перейти игроку в стан конкурентов

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  3. chebrec 29.07.2020 08:07 # chebrec
    Основополагающий игрок для Ливерпуля.

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