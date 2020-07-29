Чилуэлл попросит "Лестер" отпустить его в "Челси"

Левый защитник "Лестера" Бен Чилуэлл попросит свой клуб отпустить его в "Челси" этим летом.

В этом сезоне у Фрэнка Лэмпарда не было основного игрока на позиции левого защитника. Маркос Алонсо и Эмерсон Палмери не убедили главного тренера "Челси" и теперь могут быть проданы.



Чилуэлл отлично осведомлен об интересе Лэмпарда и всегда хотел присоединиться к "синим", а разочаровывающая для "Лестера" концовка сезона только подкрепляет его намерение.



В последнем туре Премьер-Лиги "лисы" упустили путевку в Лигу Чемпионов, и теперь, утверждает Daily Miror в эксклюзивном материал, Бен попросит свой клуб пойти на сделку с "Челси".



Вместе с тем на "Кинг Пауэр" у 23-летнего англичанина есть контракт до 2024 года, поэтому "Челси" придется выложить кругленькую сумму — порядка тех 80 миллионов фунтов, за которые прошлым летом "лисы" продали Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед".