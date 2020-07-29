Чилуэлл попросит "Лестер" отпустить его в "Челси"

Брендан Роджерс и Бен Чилуэлл Левый защитник "Лестера" Бен Чилуэлл попросит свой клуб отпустить его в "Челси" этим летом.

В этом сезоне у Фрэнка Лэмпарда не было основного игрока на позиции левого защитника. Маркос Алонсо и Эмерсон Палмери не убедили главного тренера "Челси" и теперь могут быть проданы.

Чилуэлл отлично осведомлен об интересе Лэмпарда и всегда хотел присоединиться к "синим", а разочаровывающая для "Лестера" концовка сезона только подкрепляет его намерение.

В последнем туре Премьер-Лиги "лисы" упустили путевку в Лигу Чемпионов, и теперь, утверждает Daily Miror в эксклюзивном материал, Бен попросит свой клуб пойти на сделку с "Челси".

Вместе с тем на "Кинг Пауэр" у 23-летнего англичанина есть контракт до 2024 года, поэтому "Челси" придется выложить кругленькую сумму — порядка тех 80 миллионов фунтов, за которые прошлым летом "лисы" продали Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед".


Метки Лестер, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2020 07:00

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  1. slavik92 29.07.2020 07:36 # slavik92
    Хз, по мне так цз и гк приоритетнее.
    На все позиции денег не хватит, так что не оч логично платить за него более 50 мультов.

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  2. meshuggah 29.07.2020 07:13 # meshuggah
    Топчики рвутся в челси

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