Чилуэлл попросит "Лестер" отпустить его в "Челси"
Левый защитник "Лестера" Бен Чилуэлл попросит свой клуб отпустить его в "Челси" этим летом.
В этом сезоне у Фрэнка Лэмпарда не было основного игрока на позиции левого защитника. Маркос Алонсо и Эмерсон Палмери не убедили главного тренера "Челси" и теперь могут быть проданы.
Чилуэлл отлично осведомлен об интересе Лэмпарда и всегда хотел присоединиться к "синим", а разочаровывающая для "Лестера" концовка сезона только подкрепляет его намерение.
В последнем туре Премьер-Лиги "лисы" упустили путевку в Лигу Чемпионов, и теперь, утверждает Daily Miror в эксклюзивном материал, Бен попросит свой клуб пойти на сделку с "Челси".
Вместе с тем на "Кинг Пауэр" у 23-летнего англичанина есть контракт до 2024 года, поэтому "Челси" придется выложить кругленькую сумму — порядка тех 80 миллионов фунтов, за которые прошлым летом "лисы" продали Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед".
29.07.2020 07:00
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Хз, по мне так цз и гк приоритетнее.
На все позиции денег не хватит, так что не оч логично платить за него более 50 мультов.
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Топчики рвутся в челси
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